Владимир Спиваков получил поздравительную телеграмму от Владимира Путина

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Глава РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова.

С текстом поздравительной телеграммы в честь 75-летия маэстро можно ознакомиться на сайте Кремля. «Выдающийся музыкант и дирижер, своим непревзойденным мастерством Вы покорили лучшие сценические площадки мира, - пишет президент. - Знатоки и любители искусства высоко ценят Ваш талант, подвижническое служение избранному делу… Важно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом, всегда трудитесь с полной самоотдачей, открываете новые творческие горизонты».

Президент добавил, что Спиваков обладает уникальным даром педагога и наставника, искренне заботится о сохранении и развитии традиций отечественной культуры.

Владимир Спиваков - народный артист СССР, дирижер и скрипач, руководитель Национального филармонического оркестра России (НФОР) и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» в четверг отмечает 75-летие. «Публика нас везде хорошо встречает, - рассказал юбиляр в свежем интервью «КП». – Мы только проехали с оркестром по четырем городам Европы. Все билеты были проданы. Да, к России сейчас сложное отношение. Это чувствуется, даже когда предъявляешь русский паспорт на таможне. А вот зал встает и аплодирует. Культура - единственное поле, на котором нет мин».

