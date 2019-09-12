Певица Сати Казанова эмигрирует в Италию к мужу

19:37

Бывшая солистка «Фабрики» Сати Казанова поселится в Италии на родине своего мужа — в Италию.

Начиная с 2017 года артистка замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. По информации «Стархита», артистка устала жить на две страны и решила перебраться поближе к солнцу. «В Италию влюбилась сразу, — призналась Сати. — Местные люди — расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь. Итальянцы живут вкусно и просто — и это заразительно. С ними всегда dolce vita. Посетила уже много мест, ведь родня Стефано разбросана по всей стране».

Окончательное решение Казанова приняла после знакомства со Стингом и его партнером Тони, который занимается дистрибьюцией вин и оливковых масел в Россию.

Недавно Тони пригласил Казанову на вечеринку на ферму Стинга и его супруги в Тоскане. «Мы выступали сразу после Стинга, на той же сцене, — вспоминает исполнительница о прошлогоднем концерте. — Праздник получился душевным. В тот же вечер музыкант официально получил гражданство страны. А я так вдохновилась происходящим, что поняла: все, пора! Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целей Италия подходит лучше всего».

