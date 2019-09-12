]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Певица Сати Казанова эмигрирует в Италию к мужу

19:37 12.09.2019
Певица Сати Казанова эмигрирует в Италию к мужу
Сати Казанова. Фото предоставлено пресс-службой артистки
Материалы по теме:

Бывшая солистка «Фабрики» Сати Казанова поселится в Италии на родине своего мужа — в Италию.

Начиная с 2017 года артистка замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. По информации «Стархита», артистка устала жить на две страны и решила перебраться поближе к солнцу. «В Италию влюбилась сразу, — призналась Сати. — Местные люди — расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь. Итальянцы живут вкусно и просто — и это заразительно. С ними всегда dolce vita. Посетила уже много мест, ведь родня Стефано разбросана по всей стране».

Окончательное решение Казанова приняла после знакомства со Стингом и его партнером Тони, который занимается дистрибьюцией вин и оливковых масел в Россию.
Недавно Тони пригласил Казанову на вечеринку на ферму Стинга и его супруги в Тоскане. «Мы выступали сразу после Стинга, на той же сцене, — вспоминает исполнительница о прошлогоднем концерте. — Праздник получился душевным. В тот же вечер музыкант официально получил гражданство страны. А я так вдохновилась происходящим, что поняла: все, пора! Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целей Италия подходит лучше всего».
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.