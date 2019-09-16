Песни Queen, ABBA и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»

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Знаменитая многоступенчатая композиция группа Queen «Богемская рапсодия» Queen попала в специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника».

Это следует из методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в конце прошлой недели на сайте Министерства культуры РФ, сообщает ТАСС. Школьникам предложат специальный список произведений, рекомендуемых к изучению, по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

Целью проекта является определение произведений, которые считаются лучшими образцами отечественной и мировой культуры. Среди представленных перечней школьники лично будут выбирать наиболее интересные им произведения, в зависимости от стиля, жанра, эпохи и т. д. Содержание норматива определено количеством посещений учреждений культуры, освоенных произведений и компетенциями.

В рекомендуемый перечень произведений для 9-11 классов по направлению «Зарубежная музыка» вошла композиция группы Queen «Bohemian rhapsody», - говорится в материале. Также в список рекомендуемой для изучения старшеклассников музыки попали Nirvana с песней «Smells like teen spirit», Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».