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Сергея Шнурова возмутила перспектива запрета на спиртное в маленьких барах

14:20 17.09.2019
Сергея Шнурова возмутила перспектива запрета на спиртное в маленьких барах
Сергей Шнуров © KM.RU, Елена Воронова
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Создатель группировки «Ленинград», постоянно отзывающийся в Инстаграме стихами по будоражащим новостным повесткам, прокомментировал инициативу запретить продажу спиртного в мелких залах баров и кафе.

В форме хорея певец высмеял депутатов, которые выступили с новой идеей, назвав законопроект возвращением в прошлое.

Им пришла опять идея!
Депутаты, дайте пять!
За традиции радея,
Время повернули вспять.
Как сложить из слов нескладных
Всем законы на века.

Шнуров предположил, что в случае принятия документа люди вновь выйдут на улицы с бутылками, начнут повально употреблять алкогольные напитки «в скверах, садиках и грибках».

Будем пить опять в парадных
В скверах, садиках, грибках.
Это уже было где-то.
Для подъема норм морали,
Нам отменят туалеты,
Чтобы люди меньше с…и.

Между тем, законопроект о запрете на употребление спиртного в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, собираются поддержать в правительстве.
 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.09.2019, 20:13
Гость: Гость

Какой же он все-таки молодец. Пожалуйста, Сергей, продолжайте!
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