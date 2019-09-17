Сергея Шнурова возмутила перспектива запрета на спиртное в маленьких барах

14:20

Создатель группировки «Ленинград», постоянно отзывающийся в Инстаграме стихами по будоражащим новостным повесткам, прокомментировал инициативу запретить продажу спиртного в мелких залах баров и кафе.

В форме хорея певец высмеял депутатов, которые выступили с новой идеей, назвав законопроект возвращением в прошлое.

Им пришла опять идея!

Депутаты, дайте пять!

За традиции радея,

Время повернули вспять.

Как сложить из слов нескладных

Всем законы на века.

Шнуров предположил, что в случае принятия документа люди вновь выйдут на улицы с бутылками, начнут повально употреблять алкогольные напитки «в скверах, садиках и грибках».

Будем пить опять в парадных

В скверах, садиках, грибках.

Это уже было где-то.

Для подъема норм морали,

Нам отменят туалеты,

Чтобы люди меньше с…и.

Между тем, законопроект о запрете на употребление спиртного в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, собираются поддержать в правительстве.

