Iron Savior «Kill or Get Killed»

Исполнитель: Iron Savior, Название: «Kill or Get Killed», Стиль: пауэр-метал, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

У немецкой пауэр-металлической команды Iron Savior есть одна серьезная проблема. Все песни (а, соответственно, и альбомы группы) одинаково сильны, поэтому при прослушивании дисков все сливается в одну неразличимую монохромную массу. Поклонники в восторге, но пускаться в глубокие рассуждения о любимцах считают моветоном, поскольку не будешь же всерьез анализировать драгоценные камни, незначительно отличающиеся лишь цветом, но никак не размером или качеством огранки.

Ждешь заветного месседжа от заглавной вещи «Kill or Get Killed». И, действительно, после победоносного риффа, музыканты начинают играть на контрастах и подпускать а песню ощущение горечи от реальной перспективы быть убитыми. Но полюса быстро стираются и интрига как таковая пропадает.

И так во всем. Вот вам чеканная «Sinner Or Saint», скоростная «Heroes Ascending», обрамленная высокопробным трэшем «Legends Of Glory». Среднетемповых вещей хоть отбавляй. Приятно удивляют электронные подклады в «Never Stop Believing» и «Until We Meet Again», но они там отнюдь не главные.

Чуть-чуть удивиться получается лишь под бонус «Sin City» - закованный в надежные рыцарские латы кавер на AC/DC. Не правда ли проще ругать, нежели хвалить?