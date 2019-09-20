Организатор концерта «Ленинграда» пойдет под суд за мат на сцене

17:32

Организатор концерта «Ленинграда» в Ростове-на-Дону, где со сцены звучала ненормативная лексика, понесет административную ответственность за это.

Жалоба поступила от неизвестного бдительного горожанина: его возмутила нецензурная лексика, которой отличаются тексты группировки «Ленинград». По поводу правонарушения будет составлен протокол, который направят в суд. «В связи с установлением факта публичного исполнения на сцене произведений, содержащих нецензурную брань, группой «Ленинград» в отношении организатора концерта - ООО «Медиашоу» — составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ, который направлен в суд», — цитирует ТАСС сообщение Министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

Изначально сообщалось, что ответственность за мат на сцене будет возложена на Сергея Шнурова, но дело в том, что в подобных случаях крайними оказываются организаторы выступлений. Именно последние несут административную и материальную ответственность за содеянное музыкантами, а, кроме того, с ними проводятся профилактические беседы.

