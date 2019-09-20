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Организатор концерта «Ленинграда» пойдет под суд за мат на сцене

17:32 20.09.2019
Организатор концерта «Ленинграда» пойдет под суд за мат на сцене
Концерт группы «Ленинград» в «Зеленом театре» © KM.RU, Илья Шабардин

Организатор концерта «Ленинграда» в Ростове-на-Дону, где со сцены звучала ненормативная лексика, понесет административную ответственность за это.

Жалоба поступила от неизвестного бдительного горожанина: его возмутила нецензурная лексика, которой отличаются тексты группировки «Ленинград». По поводу правонарушения будет составлен протокол, который направят в суд. «В связи с установлением факта публичного исполнения на сцене произведений, содержащих нецензурную брань, группой «Ленинград» в отношении организатора концерта - ООО «Медиашоу» — составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ, который направлен в суд», — цитирует ТАСС сообщение Министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

Изначально сообщалось, что ответственность за мат на сцене будет возложена на Сергея Шнурова, но дело в том, что в подобных случаях крайними оказываются организаторы выступлений. Именно последние несут административную и материальную ответственность за содеянное музыкантами, а, кроме того, с ними проводятся профилактические беседы.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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20.09.2019, 19:55
Гость: какая административная ответственность ?

Надо заставить матерщенников,через СУД, в течение 10-12 часов выражаться этими милыми словами ДОМА ,в присутствии обязательно жены и детей/и обязать снять подобное мероприятие на видео-для контроля,/может тогда голова, у этих деятелей,будет правильно соображать
20.09.2019, 18:48
Гость: Гость:Гость

Шнур высказался против фашистского режима и понеслось. Мат их не устраивает хотя до этого всё было как будто окей.
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