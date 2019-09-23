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Картина убийства Михаила Круга воссоздана в мельчайших подробностях

12:17 23.09.2019
Картина убийства Михаила Круга воссоздана в мельчайших подробностях
Михаил Круг. Скриншот с видео на портале Youtube.com
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Российский Следственный комитет по Тверской области заявил о реконструкции «в мельчайших подробностях» картины убийства шансонье Михаила Круга.

Трагедия случилась еще в ночь на 1 июля 2002 года в Твери - в особняке исполнителя шансона в микрорайоне Мамулино. Долгое время не было доподлинной об этих кровавых событиях.

Теперь стало известно, что вечером 30 июня 2002 года, воспользовавшись суматохой по поводу празднования Дня города Твери, в дом Михаила Круга незаметно проникли двое мужчин, на совести одного из которых жестокое преступление, сообщает Аfanasy.biz. Тем не менее, тогда раскрыть убийство не удалось, хотя отрабатывались разные версии, и были опрошены все жители Мамулио.

Работая над установлением причастных к совершению преступления лиц, правоохранительные органы напали на след членов банды «Тверские волки», действовавшей в то время на территории города Твери и Тверской области. В разработке был и член банды Александр Агеев, уверенно отрицавший свою вину.

Как назло, прямых доказательств его вины получить не удалось. Однако в 2019 году следователям поступила дополнительная информация об обстоятельствах убийства Михаила Круга, в связи с чем предварительное следствие по делу было возобновлено.

Если верить Агееву, в особняк артиста их отправил криминальный авторитет «Лом», погибший в 2006 году. По его поручению, Агеев и Веселов планировали попасть в жилище исполнителя, которого в тот вечер не должно было быть дома. Цель – похищение антиквариата.

В случае успешности преступления Михаил Круг, недосчитавшись ценностей, должен был прибегнуть к содействию Лома. Авторитет, сделав вид, что «нашел» похищенное, рассчитывал на награду в виде части гонораров шансонье.

Тем не менее, все пошло не так, и Круг с семьей, придя домой раньше, обнаружили похитителей. Разъяренный Веселов опрометчиво применил к теще исполнителя насилие, а когда Круг попытался ему помешать, Веселов выстрелил в него два раза из пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм. Убитой оказалась и собака, после чего бандиты скрылись, а Круга срочно отправили в больницу, где он вскоре умер от ранений груди и живота.

Сейчас Веселова уже нет в живых - он был убит в марте 2003 года Александром Осиповым («Младшим»). Учитывая это обстоятельство, а также факт раскрытия преступления, уголовное дело теперь закрыто.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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23.09.2019, 14:05
Гость: stalker

В общем все как всегда. Повесили дело на тех, кто уже сидит пожизненное в колонии или лежит в земле. Им то уже терять нечего. И "раскрыто" это дело блестяще спустя 17 лет после совершения преступления. Слава сотрудникам СК РФ.
23.09.2019, 12:59
Гость: Sery

Ето как ево...круто. А в Америке с известным пыцаном Робертом так и не расскрыли, говорят индейские шаманы всю семью заговорили , хотя Роберт не певец. Да и зачем индейсам антиквар,запутаное дело.
23.09.2019, 12:49
Гость: старый солдат

Вот и венец бандитской карьеры налицо - гроб и досрочный суд Божий (Веселов и "Лом") или возможность искреннего и долгого (до конца жизни) покаяния в длинные зимние вечера в колонии особого режима типа "Чёрный дельфин" или "Белый лебедь" (Агеев)...
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