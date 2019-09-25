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На Первом канале выйдет аналог шоу «Голос» для не умеющих петь

11:45 25.09.2019
На Первом канале выйдет аналог шоу «Голос» для не умеющих петь
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Пилотный выпуск нового музыкального шоу «Щас спою» выйдет на Первом канале 6 октября.

Как видно уже из названия, это будет аналог шоу «Голос» для непрофессиональных исполнителей, зачастую не имеющих ни слуха, ни вокальных данных. Участников отбирали из 1200 заявок, поступивших из разных уголков России.

До съемок были в итоге допущены 30 человек. «Все кандидаты проходили серьезный отбор: никаких профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ, главное условие для участия - отсутствие слуха и голоса при непреодолимом желании петь на публике», - цитирует Интерфакс пресс-релиз телеканала.

Каждый выпуск будет идти в щадящем режиме и состоять из выступлений пяти солистов. Победителем признают того, кто «причинит минимальный вред окружающим и за кого проголосует большинство зрителей в зале». В итоге финалисты выступят уже на профессиональном уровне – с серьезным аккомпанементом и голосом, поставленным наставниками проекта.

За два дня до премьеры «Щас спою» 4 октября на первом покажут финал второго сезона проекта «Голос 60+» в 21.30. Днем позже в 10.15 в эфир выйдет документальный фильм «Голос 60+. На самой высокой ноте». В нем зрители познакомятся поближе с самыми яркими участниками сезона: Ольгой и Галиной Богдановыми, Леонидом Сергиенко, Юлией Шивриной, Ириной Нижегородцевой, Еленой Гурилёвой, Михаилом Рыжовым.
 

Темы: Конкурсы и фестивали, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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25.09.2019, 18:01
Гость: Сердечик

что опять?
это в любой забегаловке караоке пели ещё недавно...
25.09.2019, 12:28
Гость: добрый я ох добрый

Круто , можно всех советских шансоньетов и вия ( за малым) туда пригласить , побашлять :Думаю музнавоз будет грандиозно интересным .
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