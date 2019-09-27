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Пласидо Доминго уволился из «Метрополитен-оперы» из-за секс-скандала

13:00 27.09.2019
Пласидо Доминго уволился из «Метрополитен-оперы» из-за секс-скандала
Фото с сайта 24smi.org
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Поводом послужили массовые обвинения певца и дирижера в сексуальных домогательствах, поступившие почти от двадцати женщин. В обращении Доминго напомнил, что здесь он работал 51 год. «Пока я решительно оспариваю недавние обвинения, выдвинутые в отношении меня, я обеспокоен тем, в каком состоянии находятся люди, обвиненные без суда и следствия, - передает Интерфакс слова певца. – После некоторых размышлений я решил, что мое участие в постановке «Макбет» будет отвлекать моих коллег от интенсивной работы как на сцене, так и за кулисой. Таким образом, я попросил позволить мне уйти»

Тенору была отведена заглавная роль в премьере оперы Джузеппе Верди «Макбет», а выступать в этом качестве он должен был 25 сентября.

Напомним, что в августе-сентябре этого года около двадцати певиц и актрис заявили, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта, начиная с 1980-х годов. Доминго позволял себе трогать и целовать их, приглашать на встречи, звонить по ночам. Одна из женщин призналась, что однажды Доминго засунул ей руку под юбку. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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