Для актера Павла Устинова прокуратура запросила условный срок
На судебном заседании по делу участника протестного митинга актера Павла Устинова прокуратура запросила ему условный срок.
Боец Росгвардии Александр Лягин, которому Устинов, якобы, вывихнул плечо на акции, вполне солидарен с этой инициативой, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Чуть раньше Лялин на заседании в Мосгорсуде сообщил, что что его очень угнетает моральное давление и постоянная травля в блогах.
Выслушав Лялина, судья прикрепил к делу видео момента задержания Устинова на несанкционированной акции в Москве 3 августа и результаты экспертизы о том, что свидетельствующие о том, что актер не пытался схватить за руки росгвардейца.