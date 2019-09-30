]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Для актера Павла Устинова прокуратура запросила условный срок

12:58 30.09.2019
Для актера Павла Устиинова прокуратура запросила условный срок
Павел Устинов. Фото со страницы актера ВКонтакте

На судебном заседании по делу участника протестного митинга актера Павла Устинова прокуратура запросила ему условный срок.

Боец Росгвардии Александр Лягин, которому Устинов, якобы, вывихнул плечо на акции, вполне солидарен с этой инициативой, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Чуть раньше Лялин на заседании в Мосгорсуде сообщил, что что его очень угнетает моральное давление и постоянная травля в блогах.

Выслушав Лялина, судья прикрепил к делу видео момента задержания Устинова на несанкционированной акции в Москве 3 августа и результаты экспертизы о том, что свидетельствующие о том, что актер не пытался схватить за руки росгвардейца.
 

Темы: Народные протесты, Актеры и актрисы российского кино, Акции протеста и демонстрации в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.09.2019, 15:26
Гость: Рихтер

Вообще то для задержания обвинения не нужны-это не арест!Еще раз повторяю-он сам служил в Росгвардии,так что сам из этих прохиндеев и своих узнавать по походке должен!
30.09.2019, 14:30
Гость: ну да-ну да

Если на тебя навалится шобла костюмированных прохиндеев, сам начнёшь отмахиваться (если силёнка есть). Не было не предъявлеий удостоверений ни предъявлены обвинения. На него просто навалились. Он совршенно правильно и естественно начал выкручиваться. А вот росгвардейцев нужно под суд за превышение своих полномочий. Они вели себя как обычные бандюки.
30.09.2019, 14:20
Гость: так в чём нарушение?

В том что Росгвардейцы неуклюжи и спотыкаются о свои ноги?
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.