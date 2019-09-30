Для актера Павла Устинова прокуратура запросила условный срок

12:58

На судебном заседании по делу участника протестного митинга актера Павла Устинова прокуратура запросила ему условный срок.

Боец Росгвардии Александр Лягин, которому Устинов, якобы, вывихнул плечо на акции, вполне солидарен с этой инициативой, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Чуть раньше Лялин на заседании в Мосгорсуде сообщил, что что его очень угнетает моральное давление и постоянная травля в блогах.

Выслушав Лялина, судья прикрепил к делу видео момента задержания Устинова на несанкционированной акции в Москве 3 августа и результаты экспертизы о том, что свидетельствующие о том, что актер не пытался схватить за руки росгвардейца.

