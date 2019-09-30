«Громыка» помянул Дина Рида на своем юбилее

Петрозаводская группа «Громыка» отметила свой пятилетний юбилей концертом в питерском клубе ZAL

Фото предоставлено организаторами концерта

«Громыка» - это настоящий глоток свежего воздуха. Нет второй такой группы, которая бы использовала позднесоветскую эстетику с таким безупречным вкусом, не сваливаясь ни в губительный стеб, ни в тошнотворную лозунговость. Все сценические атрибуты «Громыки» тесно связаны с ее песнями. Искусственно изыми из шоу портрет Андрея Громыки, официозные серые костюмы, церемонные имена-отчества музыкантов или нравоучительный баритон вокалиста Максима Валерьевича Кошелева – и сразу все посыплется. Причем, если сами музыканты захотят немного сменить курс, у них наверняка все получится.

Стихия «Громыки» - это игра слов, бесконечные каламбуры и занятные парадоксы. Эксперименты с языком музыканты используют даже, общаясь со зрителями. Оценивая специфику клуба ZAL, Максим Валерьевич балагурил, что ему непривычно петь «в вокзале». «Или на вокзале?» - тут же лукаво уточнял он. Поиграл он ударением и в слове «паспорта» (обложки которых с логотипами «Громыки» продавались в фойе), но бдительных питерцев провести оказалось не так-то просто.

Сейчас «Громыка» находится в туре по поводу своего «Первого Пятилета», и гастрольные впечатления накладывают свой отпечаток на конферанс Кошелева. Так, песню «Ну-ка, полетай» он посвятил Пскову, поскольку это – город десантников. А прекрасную работницу сцены клуба ZAL Нику Максим Валерьевич, с ее согласия, отныне переименовал в КЛУБ-Нику.

Пример «Громыки» заразителен, хотя в нем нет ничего дурного. Свидетельство тому – проект ГУМ, в рамках которого исполнители всех мастей наперебой исполняют песни петрозаводчан. Питерскую фракцию на концерте представляли Федул Жадный с параноидальной версией «Я вышел из душа» и «Оркестр Тролля» с разухабистым «Водоканалом». «Громыку» часто почем зря сравнивают с группой «НОМ». И, по иронии судьбы, связующим звеном между обеими приглашенными группами стал гитарист и балалаечник Алексей Зубков.

Отдали дань многим старшим товарищам и участники «Громыки». Свою известную песню «Индейцы и Ковбойцы» они посвятили Дину Риду, чей день рождения пришелся именно на 22 сентября. Песней Окуджавы «Марья Петровна идет за селедочкой» они пригласили 18 февраля 2020 года в московский «Крокус» на концерт «Булат 95», где сыграют и сами.

«Славой психонавтам» помянули Летова, 12-ая годовщина со дня смерти которого будет днем позже. «Серебром Космоса Моего» не забыли уважить питерский рок в лице автора прообраза этой песни Бориса Гребенщикова (хотя словосочетания «марсианский Орфей» в первоисточнике точно не было). А «текиловским» «Розенбомом» пожелали здравствовать другому жителю Санкт-Петербурга Александру Розенбауму, который в последнее время что-то занедужил.

Зрители Северной Столицы отвечали «Громыке» взаимностью. Во время «Метанья копьем» они по команде присаживались на воображаемые трибуны и дружно превращались во взмывающие вверх спортивные снаряды на припевах. После каждой строчки «Тестостерона» своими притворно восторженными возгласами публика пародировали высокомерных феминисток. Наконец «Артем» (который, как известно, распространяется воздушно-капельным путем) был визуализирован посредством мыльных пузырей.

Юбилейный гастрольный тур «Громыки» продолжается. Только что группа вернулась из Белоруссии, где посетила экспозицию, посвященную своему высокопоставленному тезке Андрею Андреевичу Громыке. А это значит, что музыканты наверняка получили мощный заряд и вскоре будут фонтанировать новыми идеями.