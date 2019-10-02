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Скончался автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»

09:14 2.10.2019
Композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси
Гия Канчели Фото с сайта casttigrami.eklablog.com
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В Тбилиси на 85 году жизни скончался легендарный композитор Гия Канчели.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, Канчели умер от продолжительной болезни. Он проходил лечение в одной из тбилисских клиник.

Гия Канчели родился 10 августа 1935 года в Тбилиси. Он окончил музыкальную школу, затем геологический факультет Тбилисского университета (в 1959 году) и лишь потом поступил в Тбилисскую консерваторию, которую окончил в 1963 году.

Канчели известен не только как композитор, работающий в классической музыке, но и своими работами для театральных спектаклей и кинофильмов. Именно он является автором музыки к таким знаменитым фильмам советского кино, как "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".

Канчели носил звание Народного артиста СССР, а также был лауреатом Государственной премии СССР.

Темы: Киномания и саундтреки, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.10.2019, 11:02
Гость: да

очень жаль . Но его замечательная музыка осталась с нами , как память о нём !
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