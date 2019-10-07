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Сергей Бобунец, 11 октября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

20:12 7.10.2019
Сергей Бобунец, 11 октября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Вероятно, главные звезды "новой волны уральского рока", основанные в 1989 году "Смысловые Галлюцинации" стали последней группой, официально принятой в Свердловский рок-клуб

А на всю страну прославились декаду спустя, во многом благодаря звучавшему из каждого утюга и вдобавок украсившему саундтрек к "Брату 2" хиту "Вечно молодой".

Пару лет назад, с подобающим размахом отпраздновав четвертьвековой юбилей "Смысловых Галлюцинаций", их бессменный фронтмен Сергей Бобунец распустил группу, после чего выпустил дебютный сольный альбом "Нормально все", на котором, по его собственному признанию, "перешагнул все доступные мне ранее границы открытости и откровенности".

Тем не менее, многоопытный уральский романтик благоразумно не спешит расставаться с прошлым, поэтому его теперешний концертный репертуар составляют не только сольные вещи (включая совсем новые), но и главные песни "Смысловых Галлюцинаций", которые обязательно прозвучат и в стенах ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. В этот вечер к участникам коллектива присоединятся специальные гости – несколько гитаристов, духовая секция и даже арфа.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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