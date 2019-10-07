Сергей Бобунец, 11 октября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

20:12

Вероятно, главные звезды "новой волны уральского рока", основанные в 1989 году "Смысловые Галлюцинации" стали последней группой, официально принятой в Свердловский рок-клуб

А на всю страну прославились декаду спустя, во многом благодаря звучавшему из каждого утюга и вдобавок украсившему саундтрек к "Брату 2" хиту "Вечно молодой".

Пару лет назад, с подобающим размахом отпраздновав четвертьвековой юбилей "Смысловых Галлюцинаций", их бессменный фронтмен Сергей Бобунец распустил группу, после чего выпустил дебютный сольный альбом "Нормально все", на котором, по его собственному признанию, "перешагнул все доступные мне ранее границы открытости и откровенности".

Тем не менее, многоопытный уральский романтик благоразумно не спешит расставаться с прошлым, поэтому его теперешний концертный репертуар составляют не только сольные вещи (включая совсем новые), но и главные песни "Смысловых Галлюцинаций", которые обязательно прозвучат и в стенах ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. В этот вечер к участникам коллектива присоединятся специальные гости – несколько гитаристов, духовая секция и даже арфа.