Украинского певца Петра Мальцева накажут за пожелание смерти бойцам ВСУ
Харьковский артист оперетты Петр Мальцев поплатится за пожелание скорой смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Певца закономерно возмутила «стрельба по своим городам» украинцев. «Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно, - написал он в блоге. – Стреляете по своим городам и называете это «перемогой»? Да объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя (экс-президент Украины Петр Порошенко — прим. ред.) Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы».
Харьковский академический театр музыкальной комедии, в труппе которого состоит Мальцев, поспешил от него откреститься. Директор театра Игорь Коваля верноподданнически подчеркнул, что не солидарен с актером и заверил, что с Мальцевым была проведена беседа. «Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: «Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?» Он говорит, что это его мнение, и это не призыв к сепаратизму», — сказал Коваль.
Кроме того, Коваль пообещал лишить Мальцева премий и поощрений, а театр «поддерживает суверенитет и единство» расползающейся на части страны.