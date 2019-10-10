Украинского певца Петра Мальцева накажут за пожелание смерти бойцам ВСУ

16:56

Харьковский артист оперетты Петр Мальцев поплатится за пожелание скорой смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Певца закономерно возмутила «стрельба по своим городам» украинцев. «Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно, - написал он в блоге. – Стреляете по своим городам и называете это «перемогой»? Да объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя (экс-президент Украины Петр Порошенко — прим. ред.) Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы».

Харьковский академический театр музыкальной комедии, в труппе которого состоит Мальцев, поспешил от него откреститься. Директор театра Игорь Коваля верноподданнически подчеркнул, что не солидарен с актером и заверил, что с Мальцевым была проведена беседа. «Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: «Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?» Он говорит, что это его мнение, и это не призыв к сепаратизму», — сказал Коваль.

Кроме того, Коваль пообещал лишить Мальцева премий и поощрений, а театр «поддерживает суверенитет и единство» расползающейся на части страны.

