]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Украинского певца Петра Мальцева накажут за пожелание смерти бойцам ВСУ

16:56 10.10.2019
Украинского певца Петра Мальцева накажут за пожелание смерти бойцам ВСУ
Петр Мальцев Фото: operetta.kharkiv.ua
Материалы по теме:

Харьковский артист оперетты Петр Мальцев поплатится за пожелание скорой смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Певца закономерно возмутила «стрельба по своим городам» украинцев. «Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно, - написал он в блоге. – Стреляете по своим городам и называете это «перемогой»? Да объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя (экс-президент Украины Петр Порошенко — прим. ред.) Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы».

Харьковский академический театр музыкальной комедии, в труппе которого состоит Мальцев, поспешил от него откреститься. Директор театра Игорь Коваля верноподданнически подчеркнул, что не солидарен с актером и заверил, что с Мальцевым была проведена беседа. «Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: «Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?» Он говорит, что это его мнение, и это не призыв к сепаратизму», — сказал Коваль.

Кроме того, Коваль пообещал лишить Мальцева премий и поощрений, а театр «поддерживает суверенитет и единство» расползающейся на части страны.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Ситуация на Украине, Театр в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.