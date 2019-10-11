Закон о маркировке упростит вывоз ценных инструментов за рубеж

12:36

Кабинет министров одобрил внесение в Государственную Думу РФ законопроекта о маркировке музыкальных инструментов.

Российский министр культуры Владимир Мединский рассказал журналистам, что законопроект подразумевает упрощение ввоза и вывоза ценных инструментов. Поверхность раритетов будет помечена специальной маркировкой, не вредящей инструменту.

«Законопроект касается в первую очередь профессиональных музыкантов, которые в силу своей творческой деятельности часто ездят на гастроли за границу и выезжают в составе наших оркестров за рубеж и постоянно сталкиваются на таможне с проблемой ввоза и вывоза музыкальных инструментов, которые являются сами по себе культурной ценностью. В первую очередь это, конечно, инструменты смычковые, таких инструментов не так много - несколько сотен, но каждый раз пересечение таможни - это исторически большая проблема», - передает ТАСС слова Мединского.

Министр сделал упор на сложности процедуры вывоза: сейчас: всякий раз музыкант должен получить разрешение на вывоз скрипки от Минкультуры РФ, на таможне должен быть соответствующий эксперт, который определит ценность инструмента – и далее по кругу. «В данном случае в отношении ввоза и вывоза мы предлагаем законопроект, по которому на ценные смычковые инструменты будут наноситься две специальных метки, в которые заносится вся информация об этом инструменте - о его владельце, производителе, оценке, перемещениях», - поведал чиновник.

Метки инструментам не вредят. На каждый инструмент будет заведен специальный документ по аналогии с загранпаспортом, сроком на 10 лет.

Законопроект касается не только музыкантов, но и любых категорий граждан России.

