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Рэпер Баста купил ростовскую футбольную команду

12:33 15.10.2019
Рэпер Баста купил ростовскую футбольную команду
Баста. Фото с сайта gazgolder.com
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Рэпер Баста приобрел футбольный клуба «СКА» на своей исторической родине в Ростове-на-Дону.

Василий Вакуленко (настоящее имя музыканта) помог команде выплатить долги и привлек в клуб профессионалов футбольной индустрии в качестве управленцев.

Уже начиная с игрового сезона 2019/2020 поддержку клубу, который играет в ПФЛ (третьем по силе дивизионе российского футбола) окажут дочерняя компания Корпорации Ростех «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области. «Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба, — комменттирует Баста. — Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне».

Для Басты решение поддержать команду не было спонтанным. Долговые обязательства клуба он закрывал постепенно и целый год готовился к покупке, планируя структурные изменения и обсуждая стратегию развития. «Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков, — продолжает Баста. — Надеюсь, шаг за шагом, при поддержке болельщиков армейцев, мы добьёмся нужного результата. Мне хотелось бы, чтобы у нас получилось».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Летние виды спорта, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Футбол в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.10.2019, 12:41
Гость: Slavin

И на этом фоне правительство решает поддержать тутошний рэп как нуждающуюся творческую корпорацию? Ну и ну...
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