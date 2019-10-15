Рэпер Баста купил ростовскую футбольную команду

12:33

Рэпер Баста приобрел футбольный клуба «СКА» на своей исторической родине в Ростове-на-Дону.

Василий Вакуленко (настоящее имя музыканта) помог команде выплатить долги и привлек в клуб профессионалов футбольной индустрии в качестве управленцев.

Уже начиная с игрового сезона 2019/2020 поддержку клубу, который играет в ПФЛ (третьем по силе дивизионе российского футбола) окажут дочерняя компания Корпорации Ростех «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области. «Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба, — комменттирует Баста. — Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне».

Для Басты решение поддержать команду не было спонтанным. Долговые обязательства клуба он закрывал постепенно и целый год готовился к покупке, планируя структурные изменения и обсуждая стратегию развития. «Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков, — продолжает Баста. — Надеюсь, шаг за шагом, при поддержке болельщиков армейцев, мы добьёмся нужного результата. Мне хотелось бы, чтобы у нас получилось».

