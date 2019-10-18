]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Юрий Башмет назвал спекулятивными обвинения в адрес Пласидо Доминго

13:48 18.10.2019
Юрий Башмет назвал спекулятивными обвинения в адрес Пласидо Доминго
Юрий Башмет. Фото со страницы музыканта в Facebook
Материалы по теме:

Юрий Башмет расценил как недостойную спекуляцию обвинения женщин в адрес Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Такой вывод российский альтист и дирижер сделал после совместного концерта с испанским тенором в Москве 17 октября. «Понятно, что это спекуляция, никто этого не видел. <...> Мне кажется, он к этому легко относится, он знает, кто он внутри, и Марта, его жена, знает», - подчеркнул ТАСС Юрий Башмет.

Напомним, что в августе-сентябре этого года около двадцати певиц и актрис заявили, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта, начиная с 1980-х годов. Доминго позволял себе трогать и целовать их, приглашать на встречи, звонить по ночам. Одна из женщин призналась, что однажды Доминго засунул ей руку под юбку. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру.

Из-за этого Доминго был вынужден в конце сентября подать заявление об увольнении из «Метрополитен-оперы», где проработал без малого 51 год.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.