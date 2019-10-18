Юрий Башмет назвал спекулятивными обвинения в адрес Пласидо Доминго

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Юрий Башмет расценил как недостойную спекуляцию обвинения женщин в адрес Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Такой вывод российский альтист и дирижер сделал после совместного концерта с испанским тенором в Москве 17 октября. «Понятно, что это спекуляция, никто этого не видел. <...> Мне кажется, он к этому легко относится, он знает, кто он внутри, и Марта, его жена, знает», - подчеркнул ТАСС Юрий Башмет.

Напомним, что в августе-сентябре этого года около двадцати певиц и актрис заявили, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта, начиная с 1980-х годов. Доминго позволял себе трогать и целовать их, приглашать на встречи, звонить по ночам. Одна из женщин призналась, что однажды Доминго засунул ей руку под юбку. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру.

Из-за этого Доминго был вынужден в конце сентября подать заявление об увольнении из «Метрополитен-оперы», где проработал без малого 51 год.

