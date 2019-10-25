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Пьер Нарцисс озвучил предубеждения африканцев по отношению к русским

13:07 25.10.2019
Пьер Нарцисс озвучил предубеждения африканцев по отношению к русским
Пьер Нарцисс © KM.RU, Александра Воздвиженская

Обрусевший темнокожий певец из Камеруна Пьер Нарцисс озвучил стереотипы африканцев по отношению к жителям России.

По информации артиста, многие африканцы полагают, что в России неизменно холодно и страшно, население страны суровое и ничего не умеет, кроме как «стрелять ракетами», а по улицам российских городов настоящие медведи бродят запросто. «Когда они приезжают, они меняют свои убеждения, видят, что люди вежливые, могут помочь и подсказать», — отметил артист в интервью радио Говорит Москва. По его мнению, виной тому – закрытый образ жизни жителей нашей страны.

Певец заметил, что отношение русских к африканцам улучшилось с 1990-х: «Сегодня же мои товарищи могут гулять свободно везде, ходить на Красную площадь. Случаются, конечно, нападения, но уже редко».
 

Темы: Русофобия, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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25.10.2019, 15:14
Гость: Из Вас так прет

расовая нетерпимость. Рассссизм неприкрытый.
25.10.2019, 13:38
Гость: Сссс!!!!!

Нападения стали редкостью с тех пор как негры поняли,что сосны не пальмы,кокосов там нет и висеть на них себе дороже,лучше песенки петь,гулять везде и ходить на Красную площадь.Обратите внимание ,что для негра гулять свободно и ходить на Красную площадь это две разные статьи (УК?).
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