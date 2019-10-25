Пьер Нарцисс озвучил предубеждения африканцев по отношению к русским

13:07

Обрусевший темнокожий певец из Камеруна Пьер Нарцисс озвучил стереотипы африканцев по отношению к жителям России.

По информации артиста, многие африканцы полагают, что в России неизменно холодно и страшно, население страны суровое и ничего не умеет, кроме как «стрелять ракетами», а по улицам российских городов настоящие медведи бродят запросто. «Когда они приезжают, они меняют свои убеждения, видят, что люди вежливые, могут помочь и подсказать», — отметил артист в интервью радио Говорит Москва. По его мнению, виной тому – закрытый образ жизни жителей нашей страны.

Певец заметил, что отношение русских к африканцам улучшилось с 1990-х: «Сегодня же мои товарищи могут гулять свободно везде, ходить на Красную площадь. Случаются, конечно, нападения, но уже редко».

