Квартира основателя «Сектора Газа» стала дешевле в два раза

17:21

Цена на расположенную в Воронеже квартиру лидера группы «Сектор Газа» Юрия «Хоя» миллионов снизилась с трех до 1,7 миллиона рублей.

Двухкомнатную квартиру на Иркутской улице выставили на продажу почти год назад, но покупатель до сих пор не нашелся. Теперь же помещение можно купить за 1,7 миллиона рублей — по данным ГТРК «Воронеж», это кадастровая стоимость квартиры.

Сейчас в тексте объявления нет акцента на личности бывшего владельца, как это было раньше: «цель — передать этот объект в руки людей неравнодушных, способных сохранить и приумножить культурное наследие великого человека». Теперь в описании объекта упор делается на потребительские характеристики жилья.

Сначала на на недвижимость претендовали три покупателя, все очень известные в городе люди. Они хотели устроить в квартире Хоя музей, однако ни одна сделка не состоялась.

Объявление выглядит так: «Двухкомнатная квартира на Иркутской. Общая площадь 52,7 квадратных метра. Изолированные комнаты. 2/9 этаж Площадь жилая 36 квадратных метра Кухня 6 м2 Плюс квартиры – относительно небольшая цена и огромный простор для фантазии дизайнера или самого владельца! В квартире очень приятный микроклимат. Летом прохладно, а зимой очень тепло».

