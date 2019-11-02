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Российскому певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

13:02 2.11.2019
Российскому певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Григорий Лепс © KM.RU, Наталья Ступникова
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Власти Латвии включили певца Григория Лепса в круг лиц, которым запрещено посещать страну.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич озвучил данное решение в собственном Фейсбуке. Прибалтийский чиновник пояснил, что запрет введен на основании оценки учреждений госбезопасности и второй части статьи 61 пункта закона об иммиграции. Персоной нон грата в Латвии Лепс стал на неопределенный период.

Полугодом раньше Лепсу уже запретили въезд в Литву. Тогда вице-министр иностранных дел страны Дарюс Скусявичюс пояснил: причиной подобного решения стало «то, что инкриминируется ему в США».

Певец был внесен в черный список Минфина США в 2013 году. Американские власти заподозрили российского певца в связях с преступной группировкой «Братский круг». Израиль и Украина также присоединились к этому запрету.

Темы: Русофобия, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Положение русскоязычного населения в странах Балтии, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.11.2019, 15:15
Гость: Старый евrей

А я бы сбросил его над Латвией с парашютом и запретил ему въезд в РФ. Вот смеху бы было... Я не шучу.
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