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«Пикник», 8 ноября, «Крокус Сити Холл»

18:41 5.11.2019

8 ноября 2019 года в концертном зале «Крокус Сити Холла» пройдет концерт группы «Пикник»

Тур «Пикника» с новой программой «В руках великана» стартовал месяц назад. Как обычно, группа покажет высокотехнологичное шоу с множеством сюрпризов.

Почти во всех песнях нового альбома герои, признавшие свою слабость, находятся под покровительством высших сил – будь то мистическое «сияние» в одноименной песне, моральный закон японского воина («Душа самурая меч») или предначертанный свыше Путь («Такая их карма»). И, напротив, если ты слишком полагаешься на свои силы, то будь готов споткнуться на какой-нибудь смехотворной мелочи (отравление на пакгаузе в «Фильм окончен»).
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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