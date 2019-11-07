Сергей Бобунец и N & B «Нормально все» (интернет сингл)

Исполнитель: Сергей Бобунец и N & B, Название: «Нормально все», Стиль: готик-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Смысловые Галлюцинации», как мало кто, умели в своих песнях передавать сложные душевные состояния, изрядно замешанные на негативных эмоциях. Такой душевный груз под силу не каждому. После того, как группа в 2016-м ушла в вечность, ее основатель Сергей Бобунец пришел к видимой простоте текстов и почти бардовской прозрачности в звучании. Но грусть-тоска от этого никуда не девается, а просто маскируется флером романтики.

Альбом Бобунца «Нормально всё» можно считать иллюстрацией к «глюковской» фразе из песни «Напролом»: «Прикурить от дрожащей руки у меня получалось». В центре циклона обычно тишь да гладь, но разгул стихии все равно никто не отменяет. В случае же с Бубой нет-нет, да иногда и посещает вопрос: а какие душевные бури кроются под этой стоической улыбкой?

Ответ дает пермский дуэт N & B, зарекомендовавший себя в качестве глубоких исследователей подсознания. В их версии «Нормально все» превратилась в депрессивный брейкбит со всеми пятьюдесятью оттенками серого настроения.

Начинается песня с ввинчивающихся в мозг акустических гитар, быстро сменяющихся мрачными фортепианными переливами. На этом фоне голос Сергея Бобунца звучит потерянно и скорбно. Далее идет атака ломаных электронных ударных, выражающая тщетное желание героя вырваться из этих пут.

Во втором куплете, где речь идет о войне с внутренними демонами, ощутим сдержанный героизм. По ходу действия он поддерживается нововолновыми гитарами в духе Свердловского рок-клуба 80-х. Чувствуется, что пермские и екатеринбургские романтики вместе ищут точку опоры, чтобы воспарить к свету, но их в финале окончательно затягивает в водоворот тревожных состояний.

Помните выражение «хорошая мина при плохой игре»? N & B наглядно показали, ценою каких неимоверных усилий дается это самообладание.

