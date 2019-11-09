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Новая версия клуба «16 Тонн» откроется на Арбате

13:47 9.11.2019
Новая версия клуба «16 Тонн» откроется на Арбате
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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В год своего 20-летия клуб «16 Тонн» расширяется, открыв свое дочернее заведение еще и на Арбате.

Девятого ноября в весть открытия площадки пройдет суточный музыкальный марафон с «секретными» живыми концертами. Концерты стартуют 9 ноября с 18:00 по адресу Арбат, 28, стр. 1. В честь открытия клуба почти 30 групп выступят на новой сцене.

Музыкальный марафон продлится больше суток нон-стоп, с вечера и до утра, а потом снова до вечера. «Все эти артисты хорошо узнаваемы и любимы аудиторией – но их имена мы держим в секрете до последнего, - говорится в сообщении клуба. – Подсказки о выступлениях ищите в соцсетях «16 Тонн». При этом каждая группа и каждый исполнитель готовит уникальную программу со своими главными хитами. Мы намеренно не раскрываем, кто именно появится на сцене в конкретное время — но тем интереснее».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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