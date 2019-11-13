«Северный Флот» спел об ужесточении репрессивной машины государства

Эта осень проходит у группы «Северный Флот» поз знаком премьеры нового сингла

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Двухпесенный релиз команда представляла поэтапно. В сентябре этого года гастрольный тур «Северного Флота» стартовал в Твери, где была впервые сыграна песня «Спутник». К ноябрю группа запустила еще одну премьеру – «Мертвый изнутри». Посетители концерта в Казани 6 ноября получили неплохую возможность одними из первых приобрести «Спутник» и «Мертвый изнутри» на одном CD.

Big Twin Bar, где проходило выступление в казанской столице расположен в огромном офисном здании напротив Закабанной мечети, в которой к моменту запуска людей в клуб вовсю шла служба. Обилие граффити с призрачными гонщиками и прочими скелетоподобными монстрами на сцене намекало на то, что перед нами – укромная забегаловка в стиле фильма «От заката до рассвета», но со своей, российской, спецификой. Будто герои фильма Юрия Быкова «Завод», бесславно павшие в производственной перестрелке, навсегда остались в цеху, время от времени балуя себя качественным живым роком.

Планировка клуба изрядно позабавила лидера «Северного Флота» Александра «Ренегата». Исполнив приветственного «Странника», он подивился, что барный столик… опоясывает сцену. «Вы даже не представляете, сколько вкусного и интересного мы сейчас видим вокруг себя, - признался Ренегат. – Но место хорошее, можем и потанцевать».

Брутальный антураж клуба не очень располагал к непринужденному общению, поэтому «маленького творческого вечера», в отличие от выступлений Казани и Великого Новгорода, музыканты на сей раз устраивать не стали. Леонтьев предпочел иные способы коммуникации.

После «Спутника» он поинтересовался: «Татары тут есть вообще?» Реакция зрителей оказалась неординарной, поскольку они начали выкрикивать «Король и Шут», на что Ренегат с иронией уточнил: «Что, «Король и Шут» - это универсальный ответ на любой вопрос?» Справедливости ради, надо заметить, что в дальнейшем публика дружно и часто принималась скандировать уже «Северный Флот».

Музыканты умело направляли возникавшие в зале энергетические потоки в нужное русло. В «Старом Крысолове» Ренегат трижды всё более требовательно выкрикнул: «Эй, Казань!». Перед «Хароном», трезво оценив накал страстей в зале, Яков Цвиркунов честно предупредил обитателей «сценического бара», что их драгоценные бутылки – в опасности.

Особенности расположения клубных экранов позволили глубже вникнуть в видеоряд новинки «Мертвый изнутри». Можно было в деталях рассмотреть, как цепная собака режима сама становится чьим-то обедом и как дочка зверствовавшего на митинге росгвардейца разочарованно смотрит в окно, переживая крах всех надежд. В итоге на экране заполыхали четыре грозные цифры 1937, недвусмысленно намекающие на ужесточение репрессивной машины государства.

Разрядка наступила в скоростном боевике «210», когда каждый, глядя на выдвинутый перед сценой экран смог себя почувствовать рисковым мотоциклистом. Усиливая ощущение всеобщего куража, Ренегат во время этой песне бросил в зал медиатор. А во втором куплете «Рожденного убивать» буквально несколькими продуманными жестами передал суть героя этой песни, небрежно отстраняя руку на словах «растить детей» и опуская большой палец вниз на угрозе «тебе конец», но тут же обращая этот приговор и к себе.

Казанский концерт завершился хоровым пением тезоименной группе песни «Северный Флот» и обещанием музыкантов вернуться сюда через год…