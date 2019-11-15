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Солистка группы «Маневры» обнаружена мертвой в Москве вместе с матерью

14:55 15.11.2019
Солистка группы «Маневры» обнаружена мертвой в Москве вместе с матерью
Фото из соцсетей
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Экс-вокалистка рок-группы «Маневры» Надира Садыкова и ее мать Рана Садыкова обнаружены мертвыми в собственной московской квартире в Северном Медведково.

Тела пребывали в квартире уже несколько месяцев, поэтому начали разлагаться, сообщает «МК». Тревогу забил дядя артистки, который обратился в полицию 14 ноября, заявив, что в последний раз разговаривал с ее 67-летней матерью в апреле, после чего не мог дозвониться до обеих. 

Обеспокоенный мужчина приезжал к ним домой, однако ему не открыли дверь. Соседи рассказали, что в последний раз видели женщин в июле.

Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили тела Садыковых в ванной. На шее 44-летней певицы была накинута веревка. Следов насильственной смерти пока не обнаружено. Надира официально нигде не работала и перебивалась случайными заработками.

Группа «Маневры» появилась в Троицке, Садыкова выступала в ней как вокалистка. Группа «Маневры» была основана в подмосковном Троицке. Ее песни несколько раз появлялись в эфире «Нашего Радио». Две песни «Маневров» вышли на сборнике «Рок из подворотен», которую выпустила группа «Пилот». Команда распалась в 2014 году.
 

Темы: Резонансные убийства и покушения в России, Чрезвычайные происшествия, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки
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