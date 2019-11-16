Юрий Шевчук вернул лидеру «Пилота» желание жить

Группа «Пилот» отметила 15-летие альбома «Рыба, Крот и Свинья» концертом в «ГлавКлубе» 9 ноября

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

«Пилот» известен своей многоликостью. Начав в 90-е творить в русле питерской альтернативной тусовки, команда никогда не зацикливалась на одном музыкальном стиле. Первой номерной пластинкой «Пилота» стал акустический альбом «Война», а позднее релизы Ильи Черта сотоварищи могли иметь и индустриальный саунд, и фолковый привкус.

«Рыба, Крот и Свинья» занимает в «пилотовской» дискографии совершенно особое место. В пластинке хватало как зубодробительных боевиков («Терроризм»), так и атмосферных песен («Когда ты вернешься»). «Неродина» и «Рок» регулярно исполняются «Пилотом» на концертах до сих пор. А незаслуженно отправленную в запасники «Вольную птицу» недавно, благодаря выбору поклонников в ходе голосования на сайте, музыканты играли на недавнем концерте по заявкам в том же «ГлавКлубе».

Печально, но на сей раз «Вольную птицу» зрители так и не услышали из-за болезни Ильи «Черта» Кнабенгофа. В начале концерта он признался, что пять лет гастролей с температурой 39 и двухсторонней пневмонией не могли пройти для его здоровья даром, поэтому сегодня он выступает еще и без голоса. Кто-то из толпы бесцеремонно пытался вмешаться в монолог певца, на что последний без сантиментов посоветовал ему заткнуться.

Остальные же поддержали Илью, подсобив ему, в частности, хоровым пением в «Ждите солнца». По этому поводу он заметил, что никогда не думал, что золотое правило всех рок-концертов «не знаешь текста – ори громче» когда-нибудь будет актуальным для него самого.

Отсутствие в сет-листе «Вольной птицы» и «Шнурка» Илья Кнабенгоф компенсировал впечатляющим шоу. В «Терроризме» он проиллюстрировал посыл песни пантомимой, изобразив моджахеда, усердно совершающего намаз, а потом расстреливающего зал из автомата. «Королевство шлюх» сопровождалось эксцентричным диско-танцем Ильи в образе развязной героини песни.

После представления альбома-юбиляра Илья Черт напомнил неофитам, что у группы всего три агрессивных альбома, обусловленных сложной эпохой их записи, а так музыканты – добрые и пушистые. Свои слова он подкрепил ласковым обращением к сидящим на плечах у родителей ребятишкам, которым дарил фрукты. А рецепт душевной гармонии содержался в словах, произнесенных во время исполнения песни «Сегодняшним днём»: живи настоящим, потому что счастье только здесь и сейчас, а не где-либо.

Это не значит, что всю остальную половину концерта царила тишь, гладь да Божья благодать. В программе хватало и забубенных песен («Цыганщина», «Добро пожаловать в ад»), и острых видеоисталляций, вроде демонстрации списка нелюдей-убийц во время исполнения песни «Нетолерантность».

О своем недавнем тяжелом периоде Илья Кнабенгоф поведал перед песней «Осень», посвященной Юрию Шевчуку, поскольку «у каждого уважающего себя музыканта должна быть песня про осень». Кризисный момент певцу помог пережить фильм о лидере «ДДТ» «Юра-музыкант», натурально вернув желаие жить. Восхищаясь Шевчуком, Черт отдал ему «кармический долг», ведь именно тот считается крестным отцом «Пилота», настоятельно посоветовав в середине 90-х музыкантам группы Military Jane петь на русском.

Тогда первой пробой пера в этом направлении стала «Мама», о которой Черт рассказал на концерте немало интересного. В 1992 году в Питере появился канал MTV, и, опасаясь, что его отключат, Илья вместе со своим другом Сергеем Пельменем из группы «Собака Це-це» смотрели заветные кипы трое суток без сна. На исходе этого марафона «просветленный» друг Черта признался, что он теперь точно знает рецепт хита. Нужно всего лишь написать куплет о чем-то близком и родном, а припев – о том, что видишь вокруг. Так появилась «Мама», которая сполна оправдала возложенные на нее надежды.

