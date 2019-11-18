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София Ротару вновь приехала зарабатывать в Россию

11:55 18.11.2019
София Ротару вновь приехала зарабатывать в Россию
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Певица София Ротару отметилась сразу на нескольких новогодних съемках в России.

Если год назад артистка отменила участие в «Песне года», то в этом году свое участие в фестивале поп-песни она организаторам подтвердила, сообщает «КП». Ротару приедет из Украины и снимется в одном из любимых новогодних концертов наших телезрителей – эфир «Песни года» покажут 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1».

Иногородние фанаты Софии Ротару планируют посетить концерты с участием певицы из разных городов России. Билетов на «Песню года» на 7 декабря осталось немного, причем в продаже только не бюджетные варианты от 6 тыс. руб. Из-за закрытия «Олимпийского» впервые «Песню года» проводят на площадке «ВТБ Арена». Кроме того, ожидается выступление Софии Ротару 14 декабря на фестивале «Легенды ретро FM».

Кроме того, певица рассматривает предложения о выступлении на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар за выступление складывается из двух частей – оплата транспортных расходов певицы и ее коллектива из Украины в Россию, проживание, а также самого концерта. Гонорар за корпоратив в этом сезоне – $50 – 60 тыс. (3,1 – 3,8 млн. руб.). Несмотря на это, она сейчас рассматривает сразу несколько предложений.

Напомним, что этим летом Ротару, опять же, после долгого перерыва выступила на фестивалях «Славянский базар» в Витебске и «Новая волна» в Сочи.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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18.11.2019, 18:59
Гость: проверка

Прежде нужно было выяснить, какое у Ротару отношение к российскому Крыму?
18.11.2019, 18:21
Гость: Маэстро

Интересно Алла Борисовна планирует свои выступления в Незалежной? Они же всегда с Софьей Михайловной соперничали на сцене за вершину Олимпа!
18.11.2019, 15:06
Гость: Гы-гы- София Ротару вновь приехала

Ну приехала и приехала, кому какое дело.
Реально рынок. Если зовут на корпоратив или ещё куда- есть спрос. Всё честно.
Поцреоты уже конкретно достали с навешиванием ярлыков-удивляет, что эта русофобка находит заказы в рф..18.11.2019, 14:00

Въезд в РФ Ротару никто не запрещал как и выступать.
Русофобия крайне неудачное определение.
Кроме недоумения у думающего чела вызвать ничего не может.
Фобия это боязнь.
Можно подумать весь мир боится Россию.

По "странному" стечению обстоятельств +русофобами+ называются те же, которые очччень не любили СССР, мало того,

нынешняя российская власть сама очень плохо и глумливо относится к СССР(не будем всуе вспоминать галоши и бомбиста Ленина).

А некоторые особо продвинутые историки в телешабашах говорят, что Западу Россия всегда мешала во всех видах, хоть до 1917-го года,ещё при Иоанне Грозном ,хоть после, ... Тут не возразишь...Соответственно тот кто против СССР =РУСОФОБ. Логично.
И что же это получается......
Противники СССР назывались АНТИ-советчики. Против советской власти.

А противник России почему-то РУСОФОБ.
Чёт меня эти жалкие крики о вселенской русофобии напрягают и смешат.
Пока не будет изобретёно более соответствующее определение этому явлению - толку не будет.

Антисовети́зм — система взглядов, направленных против советской власти, советского образа жизни или Советского Союза (во всех значениях).
Коротко и ясно.
Русофо́бия — предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к России, русским, специфическое
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