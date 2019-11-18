София Ротару вновь приехала зарабатывать в Россию

11:55

Певица София Ротару отметилась сразу на нескольких новогодних съемках в России.

Если год назад артистка отменила участие в «Песне года», то в этом году свое участие в фестивале поп-песни она организаторам подтвердила, сообщает «КП». Ротару приедет из Украины и снимется в одном из любимых новогодних концертов наших телезрителей – эфир «Песни года» покажут 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1».

Иногородние фанаты Софии Ротару планируют посетить концерты с участием певицы из разных городов России. Билетов на «Песню года» на 7 декабря осталось немного, причем в продаже только не бюджетные варианты от 6 тыс. руб. Из-за закрытия «Олимпийского» впервые «Песню года» проводят на площадке «ВТБ Арена». Кроме того, ожидается выступление Софии Ротару 14 декабря на фестивале «Легенды ретро FM».

Кроме того, певица рассматривает предложения о выступлении на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар за выступление складывается из двух частей – оплата транспортных расходов певицы и ее коллектива из Украины в Россию, проживание, а также самого концерта. Гонорар за корпоратив в этом сезоне – $50 – 60 тыс. (3,1 – 3,8 млн. руб.). Несмотря на это, она сейчас рассматривает сразу несколько предложений.

Напомним, что этим летом Ротару, опять же, после долгого перерыва выступила на фестивалях «Славянский базар» в Витебске и «Новая волна» в Сочи.

