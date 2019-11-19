Жертвы ЕГЭ узнали отчество Юрия Гагарина благодаря Сергею Галанину

Сергей Галанин отметил свой 58-й день рождения в «ГлавКлубе» 17 ноября

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Каждый год в середине ноября «ГлавКлуб» почти на три часа превращается в оазис всеобщего взаимопонимания и душевной теплоты. А как иначе, если 16-го отмечает день рождения Сергей Галанин – само воплощение дружелюбия и радушия. В такой ситуации наверняка есть соблазн превратить праздничный концерт в импровизированный расслабляющий капустник. Но этот путь явно не для «СерьГи», которая неизменно выкладывается на все сто.

Прежде всего, не обошлось без нечасто исполняемых песен. «Еще не вечер» в качестве прелюдии к концерту прозвучала, правда, в записи. Но открыла «СерьГа» своё выступление не менее раритетной «Желтые письма». «Вы согрели меня сегодня, - признался Галанин после её исполнения. – Хоть сейчас и осень золотая, но вы мне всё равно сегодня необходимы».

Накануне – непосредственно в свой день рождения – Сергей Галанин выступал в составе группы Гарика Сукачёва, досрочно отметившего своё 60-летие запуском гастрольного тура «GO!». Гариковский музыкант Дмитрий Варшавчик уже больше года выступает с «СерьГой» на больших шоу. «ГлавКлуб» не стал исключением. Галанин дал понять, что уже считает Варшавчика полноценным членом команды, предложив «выпилить» его портрет с афиши сукачевского концерта и встроить в постер «СерьГи».

«В отличие у Гарика, который часто пишет о трагической любви, у нас такая песня всего одна», - заметил Галанин перед «Ты снова ушла». Рекомендацией «не теряться, ведь любви и так мало» сопровождалась «Ромео и Джульетта». Обычно эта вещь входит в социальный блок концерта, но в свой день рождения Сергей Галанин решил не педалировать злободневных тем и предпочел им серию песен о семейных ценностях – «Детское сердце», «Здравствуй, мама», «Мама, спасибо за воздух».

Не забывал «новорожденный» о детях, которых поблагодарил за то, что они «вывели в свет своих нерадивых родителей». Заботу о подрастающем поколении он проявил в «Юрии Гагарине», ведь, как выяснилось, именно благодаря этой песне многие жертвы ЕГЭ наконец-то узнали отчество первого космонавта. Под занавес концерта детям была адресована песня из славного советского фильма «Тихие троечники» «Ты да я да мы с тобой».

Уважил Сергей Галанин и друзей. В зале находился актер театра «Современник» Василий Мищенко, который волею судеб крестил Михаила Ефремова, впервые ставшего «рок-дедом». Галанин несколько раз поздравил «непотопляемого Михаила Олеговича», попросив крестного передать ему пожелания и посвятив ему песню «Приметы». А вместе с Мищенко «СерьГа» сыграла «Лирическую» Высоцкого, под которую актер не выдержал и прослезился. В утешение Галанин адресовал ему песню «Мой друг».

Естественно, эту песню на своё счёт был вправе принимать и любой из зрителей. Благодарные поклонники несли Галанину цветы, подарки и «приятные напитки» нескончаемой вереницей. Все дары виновник торжества принимал с неподдельной благодарностью. Но особенно порадовался картине, изображающей участников «СерьГи» в работе и пластинке Дэвида Боуи. До исполнения реквиема британскому «хамелеону от рок-музыки дела так и не дошло, но «СерьгГа» приготовила сюрприз поувесистей – в виде песни из репертуара Людмилы Зыкиной «Течет река Волга» про вечные 17 лет музыкантов с детским сердцем.