Билли Новик. Песни Егора Летова, 28 ноября

15:40

10 сентября 2019 года Егору Летову исполнилось бы 55 лет

Многие из лучших людей русскоязычной музыки, как могли, воздали должное лидеру "Гражданской обороны", поучаствовав в записи трибьюта "Без меня". В числе прочих, отметился на пластинке и Билли Новик, однако еще раньше, летом, у фронтмена Billy's Band вышел целый альбом под красноречивым названием "Песни Егора Летова".

"Русское поле экспериментов", "Про мишутку", "Отряд не заметил потери бойца", "Государство" и, куда без нее, "Все идет по плану" - лишь некоторые из песен Летова, которые записал (и готовится исполнить со сцены ГЛАВCLUB GREEN CONCERT) Новик, временно изменяющий "романтическому алкоджазу" с золотыми стандартами советского панк-рока.

