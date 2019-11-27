F.P.G «Злой Rock» (сингл)

Исполнитель: F.P.G, Название: «Злой Rock», Стиль: панк-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Начиная с альбома 2010 года «Стихия», группа F.P.G предваряет свои номерные альбомы CD-синглами. Решение правильное, потому что звучание нижегородской группы часто меняется, а поклонники имеют право знать заранее, чего примерно им можно ожидать от очередной полноформатной пластинки любимцев.

Однако двухпесенный «Злой Rock» самоценен и не позиционируется как превью к следующему диску. За шесть с небольшим минут F.P.G успели представить своё оригинальное видение рок-н-ролльной мифологии, опираясь на давно подмеченное нашими музыкантами родство понятий рок в значении судьбы с роком как музыкальным направлением.

На сингле F.P.G обошлись минималистичным аккомпанементом, исключив из аранжировок партию трубы. В итоге заглавная песня – это тяжелый рок-н-ролл с забористыми хоровыми подпевками и ностальгическими бриджами в духе «золотых 60-х». В тексте Рок предстает как персонифицированное понятие – некий мессия, который внешне походит на пластичного и непотопляемого Игги Попа, несет людям свет и содержит здравое зерно и умет обращать во благо даже самую агрессивную подачу.

Если «Злой Rock» - это гимн всем живых и неравнодушных, то вторая песня «Племя» - реквием по героям рок-н-ролльного фронта, волей судеб оказавшихся на том берегу. Поэтому песня начинается с медленного фолкового вступления с поющим отходную женским голосом. Но дальше песня разгоняется и тяжелеет, а вокалист F.P.G Антон «Пух» Павлов убеждает нас, что миром мертвых и живых существует незримая связь, которая становится возможной благодаря бессмертной рок-музыки.

Передать весточку туда, откуда ещё никто не возвращался назад, решаются не все, но группе F.P.G эта задача оказалась по плечу.

