Бутусов выпустил альбом «Аллилуия» и клип о детях в интернете

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Новая группа Вячеслава Бутусова «Орден Славы» выпустила новый альбом «Аллилуия».

Предусмотрены CD-формат, винил и цифровая версия. «Сверхзвуковой и сверхновый. Альбом-свидетельство и альбом-покаяние, - рассказал Бутусов об альбома. – Духоподъёмный, как вера; жизнеутверждающий, как надежда; драматичный, как любовь. Крепкий, как кристалл, и прозрачный, как слеза. Ясный, как взгляд, и чистый, как помысел. Широкий, как море, и быстрый, как река».

Запись проходила летом 2019 года на московской студии «Синелаб», где была записана «электрическая» часть, и в санкт-петербургском Доме Радио, где были записаны инструменты симфонического оркестра и детский хор.

Мастеринг был доверен легендарному американскому саундпродюсеру — Бобу Людвигу (Gateway Mastering Studio), работавшему с такими музыкантами, как Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix, Frank Ocean, Bryan Ferry, Paul McCartney, Nirvana, Bruce Springsteen, Daft Punk и многими другими.

Релиз содержит 12 песен, одна из которых написана на стихотворение Александра Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Также в трек-лист включена песня «К Ангелам», исполненная ранее в академическом варианте под аккомпанемент рояля для театрально-музыкального проекта «Пробуждённая Радость».

Выдающийся художник комиксов Константин Комардин создаёт мультипликационный видеоклип в стилистике «киберпанк» на композицию «Идиот».

Пластинка будет издана на высококачественном чёрном виниле лимитированным тиражом и упакована в разворотный гейтфолдер из плотного картона с фигурной высечкой на лицевой стороне. Впервые в истории музыкальных изданий для оформления конверта художник Александр Коротич использовал гобелен авторского дизайна.

Также альбом «Аллилуия» увидит свет на компакт-диске. Оба формата релиза будут укомплектованы арт-постером с текстами песен на обороте.

На днях Бутусов представил клип на одну из песен альбома – «Дети сидят в интернете»