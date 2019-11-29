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«КняZz», 30 ноября, 1930 Moscow

01:24 29.11.2019
«КняZz», 30 ноября, 1930 Moscow
Фото предоставлено организаторами концерта
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Группа «КняZz» приглашает 30 ноября в новую столичную площадку 1930 Moscow на большой концерт с программой «Крик подобен грому!», которая представляет собой настоящую коллекцию музыкальных достижений Князя разных творческих периодов

Зрителей ждут драйвовые концертные премьеры новых песен команды из готовящегося альбома, а также неожиданные римейки «классических» боевиков «Короля и Шута». Ну а заглавный рефрен программы, конечно, отсылает к одному из самых ярких гимнов эпохи «Продавца Кошмаров» — песне «Ром»! Мощная энергетика этого трека станет основой хит-блока каждого концерта.

Уже известно, что седьмая пластинка группы «КняZz» должна увидеть свет в этом году. В альбом войдут песни «Баркас», «Пропавшая невеста», «Панкуха», «Разрисованный город» и «Бывший раб», вышедшие ранее в формате синглов. Для их создания использованы, в том числе, старые черновики разного периода творчества, поэтому свежий материал уже сейчас находит широкий отклик у поклонников фирменного стиля Князя.

Эти композиции обязательно прозвучат на предстоящих концертах, в рамках которых также запланированы эксклюзивные премьеры совершенно новых сказочных рок-сюжетов!

Бессмертные хиты Князя времён легендарного «Короля и Шута» обретут актуальное звучание, а некоторые незаслуженно забытые песни наконец получат своё новое сценическое воплощение спустя десятилетия!

Ждём всех 30 ноября в новой концертной площадке 1930 Moscow, где группа «КняZz» представит свою новую пластинку и порадует поклонников классическими боевиками!
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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