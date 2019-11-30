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Скандал с Кридом ужесточит требования к экспертам Роскомнадзора

15:33 30.11.2019
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По инициативе Минсвязи, Роскомнадзор наделят полномочиями по утверждению требований к экспертам, анализирующим информационную продукцию на предмет определения ее возрастной маркировки.

Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Законопроект предусматривает наделение Роскомнадзора полномочием на утверждение требований к экспертам и экспертным организациям, осуществляющим проведение экспертизы информационной продукции», - передает ТАСС сообщение.

Авторы отмечают, что практика показала необходимость ввести требования к таким экспертам и экспертным организациям, чтобы сделать процедуру аккредитации эффективнее. По замыслу разработчиков, предлагаемые поправки к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» должны вступить в силу в сентябре 2020 года.

Последний громкий скандал с аккредитованными Роскомнадзором экспертами был связан с исследованием творчества российского исполнителя Егора Крида. Специалисты, чьи выводы были опубликованы на сайте ведомства в октябре, заявили, что работы музыканта деструктивны и причиняют вред детям. Эксперты утверждали, в частности, что Крид «является представителем антироссийской агрессивной субкультуры рэперов, которые несут антиценности сатанизма через музыку». Позднее Роскомнадзор приостановил их аккредитацию на 120 дней.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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30.11.2019, 23:32
Гость: пустое

Вообще то это одно из проявлений рыночной экономики. Ужесточай, не ужесточай требования к экспертам, но если ты ставишь свою подпись на каком либо разрешающем документе, кроме росписи в ведомости зарплаты, ты уже не бедный человек. И чем существенней документ, тем ты богаче.
30.11.2019, 22:54
Гость: славянин - идеология оболванивания народа

Официальные эксперты заявили что Крид «является представителем антироссийской агрессивной субкультуры рэперов, которые несут антиценности сатанизма через музыку
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Эксперты правы. А вот Роскомнадзор под давлением антирусского лобби космополитов во власти видно решил пойти на попятную. Опять мы русские наблюдаем картину из театра абсурда, когда на наши головы выливаются тонны либеральной ЛЖИ, отравляя сознание полуправдой, ложной информацией и дешевым популизмом.
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Против коренных народов России и прежде всего русского ведется не только информационная война, но и экономическая(лишение людей средств к существованию), наркологическая(табак,алкоголь,наркотики), культурологическая(псевдо-рок, сатанистская субкультура, поп-халтура).
30.11.2019, 20:25
Гость: Ленивый

Раньше на эстраде было больше талантов - нынче одна коммерция... Вот и не слушают культурные люди эту "мракобесию", а дети ещё не понимают, что хорошо, а что плохо - слушают и привыкают к низкопробной псевдомузыке...
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