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Определена самая надоедливая рождественская песня

12:38 3.12.2019

Британцы провели опрос общественного мнения с целью выявления самой надоедливой рождественской песни.

Рейтинг возглавила композиция All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри, сообщает Lenta.Ru. В разное время ее также исполняли Келли Кларксон, My Chemical Romance, Майкл Бубле, Fifth Harmony, Lady Antebellum, Си Ло Грин, Ариана Гранде, Идина Мензель, She & Him, Лиэнн Раймс и Ингрид Майклсон.

Вторую позицию заняла песня Do They Know It’s Christmas группы Band Aid, а на третьем — I Wish It Could Be Christmas Everyday британского коллектива Wizzard. В пятерку также включили Merry Xmas Everybody от Slade и Last Christmas коллектива Wham!

В список вошла и созданная Фрэнком Лессером классическая рождественская композиция Baby, It’s Cold Outside. В октябре певец Джон Ледженд решил модицифицировать ее текст, так как посчитал, что в ней можно заметить принуждение к сексу. Однако песня все равно оказалась предметом дискуссий.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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03.12.2019, 14:43
Гость: Татьяна Алексеевна

Никогда не надоест :
В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла...
Зимой и летом стройная, зелёная была...
Обожаю!
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