Названы любимые песни жителей России в 2019 году
Компания «Яндекс-Музыка» путем простого подсчитывания прослушиваний определила самых популярных в России исполнителей 2019 года.
Безоговорочными лидерами стали: 17-летняя американская поп-исполнительница Билли Айлиш и белорусский хитмейкер Тима Белорусских, сообщает КП. Альбом Айлиш «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO» , по данным сервиса, прослушали более восьми миллионов российских пользователей. А ее трек«Bad guy» вошел в топ-3 наиболее прослушиваемых композиций.
Лирик Тима Белорусских отметился в топе сразу тремя хитовыми треками: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». Кроме того, наши соотечественники голосовали ушами за начинающую российскую певицу Zivert. Ее меланхоличный трек «Life» стал самым популярным на Яндекс.Музыке. Кроме того, из самых популярных исполнительниц в 2019 году оказались: Елена Темникова, LOBODA, MARUV и Полина Гагарина. Не забыли россияне и о старожилах российского шоу-биза: Диме Билане и эксцентричном Артуре Пирожкове.
Чаще всего в этом году программу «Алиса» просили включать песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова. Также россияне были не прочь послушать хиты от групп «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград».
Топ-10" наиболее популярных треков среди российских слушателей в 2019 году
1. Zivert — Life
2. Тима Белорусских — Незабудка
3. Artik & Asti — Грустный дэнс
4. Billie Eilish — bad guy
5. Тима Белорусских — Витаминка
6. Артур Пирожков — Зацепила
7. HammAli & Navai — Девочка-война
8. Zivert — Зелёные волны
9. Тима Белорусских — Мокрые кроссы
10. Дима Билан — Молния.