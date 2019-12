Названы любимые песни жителей России в 2019 году

13:53

Компания «Яндекс-Музыка» путем простого подсчитывания прослушиваний определила самых популярных в России исполнителей 2019 года.

Безоговорочными лидерами стали: 17-летняя американская поп-исполнительница Билли Айлиш и белорусский хитмейкер Тима Белорусских, сообщает КП. Альбом Айлиш «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO» , по данным сервиса, прослушали более восьми миллионов российских пользователей. А ее трек«Bad guy» вошел в топ-3 наиболее прослушиваемых композиций.

Лирик Тима Белорусских отметился в топе сразу тремя хитовыми треками: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». Кроме того, наши соотечественники голосовали ушами за начинающую российскую певицу Zivert. Ее меланхоличный трек «Life» стал самым популярным на Яндекс.Музыке. Кроме того, из самых популярных исполнительниц в 2019 году оказались: Елена Темникова, LOBODA, MARUV и Полина Гагарина. Не забыли россияне и о старожилах российского шоу-биза: Диме Билане и эксцентричном Артуре Пирожкове.

Чаще всего в этом году программу «Алиса» просили включать песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова. Также россияне были не прочь послушать хиты от групп «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград».

Топ-10" наиболее популярных треков среди российских слушателей в 2019 году

1. Zivert — Life

2. Тима Белорусских — Незабудка

3. Artik & Asti — Грустный дэнс

4. Billie Eilish — bad guy

5. Тима Белорусских — Витаминка

6. Артур Пирожков — Зацепила

7. HammAli & Navai — Девочка-война

8. Zivert — Зелёные волны

9. Тима Белорусских — Мокрые кроссы

10. Дима Билан — Молния.