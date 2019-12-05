]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Названы любимые песни жителей России в 2019 году

13:53 5.12.2019

Компания «Яндекс-Музыка» путем простого подсчитывания прослушиваний определила самых популярных в России исполнителей 2019 года.

Безоговорочными лидерами стали: 17-летняя американская поп-исполнительница Билли Айлиш и белорусский хитмейкер Тима Белорусских, сообщает КП. Альбом Айлиш «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO» , по данным сервиса, прослушали более восьми миллионов российских пользователей. А ее трек«Bad guy» вошел в топ-3 наиболее прослушиваемых композиций.

Лирик Тима Белорусских отметился в топе сразу тремя хитовыми треками: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы».  Кроме того, наши соотечественники голосовали ушами за начинающую российскую певицу Zivert. Ее меланхоличный трек «Life» стал самым популярным на Яндекс.Музыке. Кроме того, из самых популярных исполнительниц в 2019 году оказались: Елена Темникова, LOBODA, MARUV и Полина Гагарина. Не забыли россияне и о старожилах российского шоу-биза: Диме Билане и эксцентричном Артуре Пирожкове.

Чаще всего в этом году программу «Алиса» просили включать песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова. Также россияне были не прочь послушать хиты от групп «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград».

Топ-10" наиболее популярных треков среди российских слушателей в 2019 году

1. Zivert — Life
2. Тима Белорусских — Незабудка
3. Artik & Asti — Грустный дэнс
4. Billie Eilish — bad guy
5. Тима Белорусских — Витаминка
6. Артур Пирожков — Зацепила
7. HammAli & Navai — Девочка-война
8. Zivert — Зелёные волны
9. Тима Белорусских — Мокрые кроссы
10. Дима Билан — Молния.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.