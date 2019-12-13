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Назван исполнитель, чьи треки звучали в России 2019-го непрерывно

15:58 13.12.2019
Назван исполнитель, чьи треки звучали в России 2019-го непрерывно
Тима Белорусских. Фото Okras с сайта ru.wikipedia.org

Ресурс ВКонтакте в содружестве с музыкальным сервисом BOOM подытожили музыкальные достижения 2019-го.

Как выяснилось, песни музыканта Тимы Белорусских послушали свыше миллиарда раз, то есть они звучали на ресурсе непрерывно, сообщает РИА Новости. Также певец Белоруссии стал победителем в номинации «Альбом 2019» благодаря релизу «Твой первый диск – моя кассета».

«Песней 2019» социальная сеть объявила «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat. Артем Качер, а «прорывом года» – JONY с треком «Аллея». Пользователи выбрали лидером певца Jah Khalib, его треки чаще других появлялись на личных страницах и в сообществах. В топ-30 песен 2019 года попали только два англоязычных артиста (Lil Nas X и Билли Айлиш), но сразу три трека Тимы Белорусских.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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