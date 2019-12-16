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Глеб Самойлоff & The MATRIXX, 19 декабря, «16 Тонн»

14:45 16.12.2019
Глеб Самойлоff & The MATRIXX, 19 декабря, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Глеб Самойлоff & The MATRIXX отыграют финальный предновогодний концерт в Москве перед 10-летним юбилеем

19 декабря Глеб Самойлоff & The MATRIXX порадуют московскую публику сольным концертом, который состоится в клубе «16 Тонн».

Каждый концерт «Матрицы» по-своему неповторим и уникален, после масштабного шоу на сцене Крокус Сити Холл, встречайте Глеб Самойлоff & The MATRIXX в уютной, домашней обстановке клуба «16 тонн». Музыканты вовсю готовятся к юбилейному году, и предстоящий концерт можно назвать «разминкой» перед грядущим 10-летним юбилеем коллектива.

Начало в 20.00
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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