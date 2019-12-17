Инструкция по выживанию «Религия сердца» (переиздание)

Исполнитель: Инструкция по выживанию, Название: «Религия сердца», Стиль: постпанк, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Религия сердца» относится к числу классических альбомов «Инструкции по выживанию». Примечателен диск тем, что записывался он в Москве на студии АнТроп, считающейся филиалом питерской конторы легендарного Андрея Тропилло. Но нельзя сказать, что альбом отличается каким-то запредельным качеством. Во всяком случае, в тюменских работах Романа Неумоева «Смертное» и «Армия Белого Света» больше драйва и лоска. А тут не хватает объема и все какое-то рыхлое (правда, ремастеринг выше всех похвал).

Но, возможно, доверительность, присущая этим песням, оправдывает такую немного кустарную подачу. «Религия сердца» построена на конфликте между нордической сдержанностью и сердечной простотой. С одной, стороны, Север замораживает человеческие страсти и мобилизует скрытые глубоко внутри ресурсы. С другой - чертоги Снежной Королевы не щадят даже самых прекрасных порывов. И где та Герда, которая реанимирует холодное сердце, очистив его ото льда и плевелов?

Вопрос не такой уж досужий, как может показаться на первый взгляд. В кругах, близких к «ИпВ» не было единства в отношении к образам бессмертной сказки Андерсена. Московские эзотерики круга Евгения Головина и Александра Дугина склонны были романтизировать Снежную Королеву, отталкиваясь, в частности, от алхимических идей. А Александр Непомнящий и Роман Неумоев отстаивали христианский взгляд на историю, приключившуюся с Каем.

Для полноты картины «ИпВ» использует в альбоме контекст ещё одной сказки Андерсена - «Стойкий оловянный солдатик». Реприза «Да, любимая», позаимствованная из советского мультика по этой сказке связывает силу мужской любви с огнем, жертвой, непререкаемой способностью стоять на посту подлинных чувств. Всё замыкается в итоге на песне авторства самого Неумоева «Спи, любимая» со сверхидеей о том, что браки свершаются на небесах. Рефлексия по поводу православного брака содержится в песне «Иерусалим»: «И исчезнет зная тайна одиночества в миру». Сибирский (пост)панк, который вдохновляется сказками Андерсена и верой христианской – что может быть круче?..

Нынешнее переиздание «Религии сердца» лейблом Bull Terrier Records ценно, прежде всего, бонусом с четырьмя демо-версиями песен, записанных Романом Неумоевым в домашних условиях в 1992 году. Одна из них – «Зяблики» - в альбом в чистовом варианте не входит, но ей, как и всей «Религии сердца», тоже присущ лейтмотив одиночества. «Вербу» в демо Неумоев исполнил очень протяжно – почти в духе сербских песен, которыми увлечется позднее. А черновой вариант «Погляди на небо» удивляет ярко выраженной фолковой основой.

К издание впервые приложен буклет с текстами песен альбома. Претерпело изменение и оформление альбома, в котором предполагаемая Герда изображена не на фотографии, а на полушаржевом рисунке. «Полукровка – ошибка опять?».

