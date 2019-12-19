Юбилейное «Нашествие» вернуло к жизни хит Total и группу «МультFильмы»

Фестиваль «Нашествие» отметил своё 20-летие двухдневным марафоном в ДК им. Горбунова 14-15 декабря

Total. Фото представлено пресс-службой фестиваля

Любой новый культурный феномен не может полноценно развиваться без подпитки извне. Именно так было с последним поколением русских рокеров, весомо заявивших о себе около 20 лет назад. Упрощённо говоря, если бы не «Наше Радио», вряд ли бы сейчас были повсеместно известны «Маша и Медведи», «S.P.O.R.T», «МультFильмы» и другие самобытные коллективы.

Все они приняли участие в фестивале «Нашествие. 20 шагов в историю». По замыслу организаторов, нынешнее действо должно было повторять н новом витке первое «Нашествие», которое состоялось в стенах той же Горбушки 20 лет назад. Но полного совпадения лайн апа, конечно же, не произошло. Из 12-ти участников нынешнего фестиваля только пять боевых единиц поучаствовали в нынешнем мероприятии. Да и то «Смысловые Галлюцинации» за это время трансформировались в персональный проект Сергея Бобунца. Была, например, Линда, но не было Земфиры, выступление которой Горбушка сегодня просто бы не вместила.

Зато многие группы перекроили свои привычные программы с учетом формата мероприятия. Группа Total исполнила свой главный хит «Адреналин», который, по признанию солистки Марины Черкуновой, не играет уже на своих обычных концертах лет 10. Коллективу, имеющему очень необычный состав музыкантов (гитарист, барабанщик и диджей) устроили настолько теплый прием, что Черкунова начала сочинять новую песню прямо на сцене. Еще одну новинку она в ходе концерта предложила для эфиров программному директору «Нашего радио» Анастасии Рогожниковой.

«Маша и Медведи», помимо «Любочки», «Рейкьявика» и «Без тебя», представила блок относительно свежих песен, типа «Зимородка» и «Арарата». «Любочку» Маша Макарова спонтанно исполнила дуэтом с Мариной Черкуновой. Глядя на бритую голову подруги и вспомнив собственный аналогичный имидж 20-летней давности, она переделала один из куплетов в «случается, что девочки бывают очень лысыми».

Одним из кульминационных моментов первого дня фестиваля стало запоминающееся выступление Сергея Бобунца, чей звук затмил саунд и «Тотала», и «Маши и Медведей». К тому же группа Бубы использовала стильный видеоряд (совершенно убойное впечатление производил раскалывающийся высокогорный пейзаж под «Вечность встанет с нами рядом») и продуманные мизансцены, вроде отрепетированного выхода шаманящего барабанщика Евгения Никулина во время «Всё в порядке». Не подкачало и традиционное прощальное напутствие Сергея Бобунца, который пожелал на сей раз «побольше положительных эмоций».

Второй день открылся сетом «МультFильмов». Летом группу лихорадило, и растерянный Егор Тимофеев, оставшись без музыкантов прямо накануне заявленного июльского концерта в столичном клубе «16 Тонн», заявил о распаде команды. Но буквально месяц назад он собрал новый состав – чуть ли не специально под «Нашествие». И сет-лист, по его словам, почти полностью повторял выступление группы на «Нашествии» в 2000-м. Правда, были и новые песни, типа «До свидания», которую Тимофеев исполнил напоследок просто под гитару.

За истекшие 20 лет конфигурация участников первого «Нашествия» группы Pep See значительно изменилась. Коллектив лишился двух девушек-вокалисток и обрел духовую секцию. Старожилка коллектива Анна Кипяткова вышла на сцену (равно, как и ее музыканты) вся в белом и общалась с залом велеречиво и жеманно, извиняясь «за свой французский». Недостатка у Pep See не было ни в хитах, ни в новинках.

Группа Trubetskoy, как и Сергей Бобунец, одновременно пребывали на «Нашествии» в статусе ветеранов и новичков. Братский белорусский коллектив соблюдал в своем сете необходимый баланс между прошлым и актуальным материалом. Фронтмен Павел Булатников не удержался от горьких размышлений по поводу отсутствия подходящей моменту погоды и заявил, что ценит зиму только за Новый год и Рождество, призвав сразу после этих праздников тепло с помощью песни «Ласточка».

«Запрещённых барабанщиков» практически ничего не связывает с фестивалем «Нашествие», тем не менее, подготовились они на славу. Помимо собственного расширенного состава (перкуссионисту Юрию Пивторыпавло) удается играть не на всех концертах родной команды), группа представила расширенный состав, рекрутировав специально для «Нашествия. 20 шагов в историю» бывшего участника «Аквариума» Олега Шара и магистра экзотических инструментов Владимира Китляра, чей терменвокс сильно украсил песню «Куба рядом». Пожелания Виктора Пивторыпавло перед «$ 10000000» о завалявшейся в карманах мелочишке и обильные хоровые подпевки в «Котовском», «Планете обезьян» и «Мама Зузу» усилили и без того устойчивое ощущение всеобщего праздника.