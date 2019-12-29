Премьера новогодней песни Ивана Светлого «Любовь в декабре»

Предлагаем вашему вниманию презентацию новой песни Ивана Светлого «Любовь в декабре»

Многие слушатели уже оценили эту лёгкую и воздушную, как декабрьский снег, песню, а женская половина населения, не скрывая симпатии перед чувственным голосом исполнителя, выражает ему свое признание и любовь в соцсетях.

Обложка интернет-сингла

- Очень своевременная песня, Иван: декабрь, легкий снег, любовь, как нам сейчас всего этого не хватает в Москве перед Новым годом.

- Спасибо, да, благодаря моим друзьям песня получилась и красивой, и необычной, и своевременной. Пользуясь случаем благодарю Константина Марчевского, Эдварда Тосуниди, Романа Насиба, Алексея Максимова, Екатерину Светлую и Галину Белоусову за помощь и содействие в создании этого зимнего, но, по мнению многих, теплого трека о любви.

- Вы не боитесь, что теперь у Вас могут появиться толпы поклонниц, которых вы буквально очаровали своим романтическим и загадочным тембром, Иван?

- Поклонниц хватает и без песен. Женщины хотят любви, счастья и уверенности в завтрашнем дне, смотрят на красивых мужчин. Я не могу ответить девушкам на их признания потому, что уже люблю, но в тоже время я не могу и запрещать любить себя. Об этом собственно и песня. Песня о любви и о преданности с одной стороны того, кто уже "давно любит и ничего не ждет", с другой стороны, это песня о безудержной любви не взирая ни на какие преграды и условности. Это песня о разной, но одинаково сильной любви в ее различных проявлениях.

- То есть, песня не абстрактная, а автобиографическая?

- Да, она о личном, но подобные истории, я думаю, в жизни не редкость.

Иван Светлый

- Погружаясь в музыкальную ткань песни, я, сказать по правде, сначала не уловил глубины авторского замысла. Но, теперь мне все стало понятно.

- Иван, мне кажется, ваша песня прекрасно дополнила и оживила бы какой-нибудь художественный фильм российского режиссёра.

- Да, было бы здорово сделать эту песню как финальный саундтрек в титры хорошего фильма. Например, исторического или какой-то драмы.

Уже вижу раскадровку финальной сцены: снег, солдат в расстегнутой шинели и без шапки сидит на коленях в грязи, склонившись над чем-то. Редкий снег падает крупными снежинками.. Камера сверху приближается к голове солдата, переходя с общего плана на крупный. Затем выезжает из-за плеча и мы видим, что герой на своих руках держит девушку в красивом окровавленном платье. Она убита выстрелом в грудь. Он плачет, смотрит на небо (в камеру). Камера отъезжает высоко, оставляя солдата один на один со своим горем на декабрьском снегу. Тёмный экран, титры, все в зале кинотеатра плачут и не встают с мест, ожидая чуда, но его не произойдёт... Конец фильма.

- Да, какой-то печальный сценарий, Иван, у Вас получился. Хотелось бы все-таки какой-то радости перед Новым годом.

- Да, извините, что-то действительно грустноватая картина получилась. Но это жизнь, и так бывает, к сожалению.

Хотя, знаете, песня-то о любви и в целом она о надежде. О потенциале человека, о том, что Он или Она могут любить, не взирая на преграды и, возможно, это упорство и смелость будут вознаграждены.

Поэтому, я желаю, чтобы люди любили и были любимыми в новом году по-новому, еще лучше, больше и сильнее!

Иллюстрации предоставлены пресс-службой певца