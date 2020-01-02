Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

10:06

Победителем восьмого сезона шоу "Голос" на Первом канале стал певец из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков.

В финале конкурса, Бербеков исполнил песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли и "Карточный домик", получив 66,1% зрительских голосов.

За победу в "Голосе" в финале также боролись Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев.

Зрительское голосование на шоу, как ранее отметили в пресс-службе "Голоса", проводится по схеме "один этап - один голос". Доход от голосования пойдет на благотворительные цели.

Как сообщается на сайте шоу "Голос", Аскер Бербеков является уроженцем Баксана, ему 28 лет.