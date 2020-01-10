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Юрий Антонов страдает от одиночества и жутких болей

12:42 10.01.2020
Юрий Антонов страдает от одиночества и жутких болей
Стоп-кадр с eg.ru
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Приближенный к Юрию Антонову певец и бизнесмен Андрей Ковалев рассказал о тревожном душевном и физическом состоянии артиста.

По словам Ковалева, Антонов никак не может оправиться после тяжелой операции на колене. «Недавно он сделал операцию на колене, теперь эта болячка ему покоя не дает! Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы», — рассказал МК Ковалев.

Несмотря на то, что операция была сделана быстро, проблемы с коленом у Антонова носят застарелый характер, поэтому оправиться так просто автору «Анастасии» не удалось. «Мне показалось, что у него есть некое одиночество, - рассказал Ковалев. – В доме никаких следов присутствия женщины нет».

При этом Юрий Антонов полностью погружен в работу и сочиняет новый материал.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2020, 16:43
Гость: лучше одиночество

Появится женщина, и как сегодня принято,оттяпает половину нажитого.И здоровье это не поправит,а наоборот.
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