Юрий Антонов страдает от одиночества и жутких болей

12:42

Приближенный к Юрию Антонову певец и бизнесмен Андрей Ковалев рассказал о тревожном душевном и физическом состоянии артиста.

По словам Ковалева, Антонов никак не может оправиться после тяжелой операции на колене. «Недавно он сделал операцию на колене, теперь эта болячка ему покоя не дает! Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы», — рассказал МК Ковалев.

Несмотря на то, что операция была сделана быстро, проблемы с коленом у Антонова носят застарелый характер, поэтому оправиться так просто автору «Анастасии» не удалось. «Мне показалось, что у него есть некое одиночество, - рассказал Ковалев. – В доме никаких следов присутствия женщины нет».

При этом Юрий Антонов полностью погружен в работу и сочиняет новый материал.

