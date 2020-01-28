]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Кристина Орбакайте отменила концерты и спектакли из-за перелома

11:01 28.01.2020
Кристина Орбакайте отменила концерты и спектакли из-за перелома
Кристина Орбакайте © KM.RU

Певица Кристина Орбакайте заполучила перелом ноги.

Артистка лично сообщила об этом в Инстаграме 28 января: «Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы». Как выяснилось, у Орбакайте диагностировали перелом лодыжки.

Больше всего артистку удручает, что ей запретили «наступать на ногу минимум шесть недель». По этой причине артистке впервые за всю ее эстрадную карьеру пришлось перенести концерты и спектакли.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.01.2020, 19:58
Гость: Кристинка!

Выздоравливай! С нетерпением ждем твоих концертов, ты большая труженица и умница !!!
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации