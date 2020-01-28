Кристина Орбакайте отменила концерты и спектакли из-за перелома

11:01

Певица Кристина Орбакайте заполучила перелом ноги.

Артистка лично сообщила об этом в Инстаграме 28 января: «Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы». Как выяснилось, у Орбакайте диагностировали перелом лодыжки.

Больше всего артистку удручает, что ей запретили «наступать на ногу минимум шесть недель». По этой причине артистке впервые за всю ее эстрадную карьеру пришлось перенести концерты и спектакли.

