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Отец Децла потребовал провести ДНК-экспертизу для внука

14:08 30.01.2020
Отец Децла потребовал провести ДНК-экспертизу для внука
Децл. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Родной отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-тест для внука Тони.

Информация появилась в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», которое вышло в эфир 29 января. Вдова музыканта Юлия Киселева, на протяжении года скрывавшаяся от родственников супруга и избегавшая разговоров с журналистами, возмутилась, что продюсер и его жена «выставили внука на улицу».

До этого она утверждала, что родители Децла объявили ей войну за наследие музыканта. «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба... уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом)», — пояснила она тогда в беседе с подписчиками.

Весной 2019 года Александр Толмацкий рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой. «Она измотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком», — заявил он. По его словам, Децл не записан как отец своего сына Тони, а жена не хочет вписывать его в свидетельство о рождении.

Децл умер в ночь на 3 февраля в Ижевске после своего концерта из-за острой сердечной недостаточности. Похоронен рэпер на Пятницком кладбище в Москве.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.01.2020, 15:51
Гость: Снур

Этот децл был дурик-нарик,с кем валялась его супруга - никому не известно.
А папаня его- человек вполне адекватный.Так что я на его стороне.А это много стоит.
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