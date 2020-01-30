Отец Децла потребовал провести ДНК-экспертизу для внука

14:08

Родной отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-тест для внука Тони.

Информация появилась в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», которое вышло в эфир 29 января. Вдова музыканта Юлия Киселева, на протяжении года скрывавшаяся от родственников супруга и избегавшая разговоров с журналистами, возмутилась, что продюсер и его жена «выставили внука на улицу».

До этого она утверждала, что родители Децла объявили ей войну за наследие музыканта. «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба... уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом)», — пояснила она тогда в беседе с подписчиками.

Весной 2019 года Александр Толмацкий рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой. «Она измотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком», — заявил он. По его словам, Децл не записан как отец своего сына Тони, а жена не хочет вписывать его в свидетельство о рождении.

Децл умер в ночь на 3 февраля в Ижевске после своего концерта из-за острой сердечной недостаточности. Похоронен рэпер на Пятницком кладбище в Москве.

