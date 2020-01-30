Оргазм Нострадамуса «Live in Чайка 97»

Исполнитель: Оргазм Нострадамуса, Название: «Live in Чайка 97», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

После группы «Оргазм Нострадамуса» осталось немало концертных записей, но эта – особенная. Здесь как раз тот самый случай, когда предыстория гораздо увлекательнее самого артефакта. Официально фестиваль «Рок Восток» в музыкальном училище им. Чайковского города Улан-Удэ был приурочен к годовщине молодежной редакции бурятского ТВ, но истинный повод куда более пикантный.

Чуть ранее будущий корифей бурятского кино Солбон Лыгденов был командирован на фестиваль Rock Line в качестве телевизионного корреспондента. Решив совместить полезное с приятным, он решил пригласить к себе в гостиничный номер барышень легкого поведения. В качестве трофея «ночные бабочки» прихватили у любвеобильного журналиста с собой редакционную видеокамеру. Коллеги Лыгденова затеяли «Рок Восток» ради того, чтобы отбить расходы на новую технику. Возможно, 300 человек, пришедших на мероприятие, и решили эту проблему.

Запись стартует с пространного вступительного слова Владимира Батурина – ведущего бурятского ТВ, принимавшего у себя в течение года на программе участников фестиваля. Спикер шепелявит, но старательно зажигает зал пафосными речами. Одна из шуток оказывается на грани фола: на концертах «ОН» всегда так много девушек, потому что им не хватает в жизни оргазма.

Самому же лидеру «Оргазма Нострадамуса» Алексею «Углу» Фишеву не хватает куража. Но если верить аннотации альбома, это было его единственное трезвое выступление, поэтому всё остальное на фоне просто меркнет. Стартуя с относительного нового материала, Фишев методично объявляет песни «Танцы до неба», «Восхождение до неба», «Алеша-почемучка» и др, а перед «Старым паталогом» декламирует избранные строки оттуда. Под занавес Угол торжественно представляет блок хитов («Веселые ребята», «Пришла весна», «Теряю контроль»).

На прощание Фишев обещает следующую встречу в 3797 году. Что ж – будем ждать!

