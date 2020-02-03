Топ 15 крутых музыкальных новинок недели

12:34

Современная поп-музыка - это нечто большее, чем "просто вид массовой культуры"

Неудивительно, что миллионы меломанов, мониторя различные топы, ждут чего-то эдакого, которое выходит за рамки привычного, но и окажется популярным и понятным для других.

Публикуем Топ 15 крутых новинок недели

Здесь собраны самые популярные музыкальные новинки по версии авторитетного поп-музыкального канала Муз-ТВ:

1. Артур Пирожков с композиций "Зацепила" возглавляют рейтинг. Автором этой зажигалки является Денис Ковальский.

2. Madonna совместно с колумбийкой Maluma представила очередной хит "Medellin". Известно, что режиссировал клип Диана Кунст, автор слов - загадка.

3. Zivert и его Life на третьей строчке. Автор песни со столь иностранным "вхождением", как не удивительно, российский аранжировщик Аркадий Александров.

4. Димаш Кудайберген со своей "Любовью уставших лебедей" на стихи Михаила Гуцериева по праву занимает 4 строчку. Интересно, что эта лиричная песня появилась ещё 4 года назад. Но любовь слушателя завоевала лишь недавно.

5. Грустный дэнс в обработке Артёма Качера от Artik & Asti. Стихи и музыка Дмитрия Лорена.

6. Monatik, напевая сингл Love It ритм, какую неделю не выходит из различных музыкальных топов. Столь головокружительное творение - заслуга Александра Setroi Шаравар.

7. Filatov & Karas с интересной вещицей на стыке поп и техно направлений - Au Au. Авторы слов и музыки ребята из этого же коллектива.

8. Maruv с синглом Siren Song крепко осела на 8 месте. Стихи и музыку для украинской исполнительницы написал Попелюх А.

9. Ariana Grande и её 7 rings. Эта композиция удостоилась не малых наград, а шедевр был написан самой Grande.

10. Макс Барских по сей день трогает умы и сердца со своими Берегами. Трек был написан самим исполнителем.

11. Ava Max и Sweet but Psych. Крутая композиция и совместное творение Henry Walter, Madison Love, Amanda Ava Koci, William Lobban.

12. Havana feat Yaar и их грустная I Lost You на двенадцатой строчке. Авторы для музыки: Seniuc Sorin Adrian, Chirinciuc Ion.

13. Молния от Димы Билана следует на 13 строчке. Композиция от Дениса Ковальского.

14. Светлана Loboda и модная фишка - Instadrama. Про этот хит известно лишь, что автор музыки - Андрей Фролов.

15. Замыкает рейтинг Шотландский диджей Calvin Harris and Rag'n'Bone Man и его Giant. Автором является сам Харрис.

источник: https://zvukon.net/