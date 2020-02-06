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Скончался легендарный гитарист «Алисы» и «Аквариума»

13:27 6.02.2020
Скончался легендарный гитарист «Алисы» и «Аквариума»
Фото из соцсетей
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Один из самобытных гитаристов русского рока Александр Пономарев скончался на 56-м году жизни.

Причиной смерти музыканта называют осложнения после операции. Имя Пономарева прочно ассоциируется с группой «Восточный синдром», в которой он играл в 90-х в родном Магадане. Переехав в середине 90-х в Москву, Александр начал выступать с Дмитрием Ревякиным в проекте «Ревякин Сотоварищи».

В середине 90-х он был гитарным техником «Алисы», а 1996-м стал штатным гитаристом этой группы, в которой проиграл до конца 1997 года. С Алисой Пономарёв записал альбом «Дурень» и концертный релиз «Пляс Сибири на берегах Невы», был соавтором музыки к песне «Смерть», вошедшей уже после его ухода из «Алисы» в альбом «Солнцеворот» (2000).

В 1998-1999 года Пономарев являлся участником Аквариума, с которым выступал на концертах с программой «Электрический пёс». Его гитару можно услышать на дисках Бориса Гребенщикова «Скорбец» и «Зомбияйц».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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