Вадим Степанцов спел про «богатого еврейского парнищу» и откаты в префектурах

В последний день января, когда с московских улиц наконец-то принялись организованно убирать новогодние ёлки, группа «Бахыт-Компот» сыграла в «ГлавКлубе» концерт «Новый год для опоздавших»

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Обычно к зимним праздникам Вадим Степанцов приходит во всеоружии: в декабре отмечается день рождения созданного им «Ордена куртуазных маньеристов», а на концертах непременно поются новогодние песни, которых у магистра немало.

Казалось бы концерту в «Рюмочной Зюзино» 5 декабря прошлого года ничего не мешало пойти по такому сценарию, но затейник Степанцов рассудил иначе. Признавшись тогда, что никаких специальных праздничных акций «Бахыт-Компот» на сей раз не планирует, он зазвал всех на диковинное действо «Новый год для опоздавших».

Дата 31 января совпала с Днем русской водки, которую Вадим Юрьевич решил отметить особо. Выйдя с клавишником и балалаечником на сцену «ГлавКлуба» минут на 20 положенного времени, певец объявил «дивертисмент» и посвятил традиционному русскому напитку несколько романсов. Среди них выделялась душераздирающая история про «богатого еврейского парнища», куда повадился ходить один прокурор, который влюбился в «певицу по имени Няша» и с тех пор:

В его префектуре откаты

Взвинтились как ёш твою мать.

Не всем зрителям оказался понятен такой жест доброй воли и, когда Вадим Степанцов уходил за сцену, объявляя пятиминутную готовность к рок-действу, из зала раздался голос: «Всё что ли?» Зато во время двухчасового концерта непосредственно «Бахыт-Компота» вовлеченность публики в происходящее была полной и безоговорочной. Могло ли быть иначе, если «Бахыт-Компот» вспомнил на сей раз и «Эдика», и «Клип», и «Дас ист фантастиш»?

Эмоции у некоторых зрителей били просто через край. Один парнишка сиганул через ограждение и оказался в фотопите, откуда был немедленно выдворен бдительным охранником, но продолжал упорствовать и был выведен тремя мордоворотами под белы рученьки из зала. Его идейные последователи на рожон не лезли, ограничиваясь лишь активным голосованием в ответ на провокационный вопрос Степанцова: «Многие ли сегодня пришли сюда с чужими жёнами?»

Концерт «Бахыт-Компота» включал элементы театрализованного представления. Магистр переодевался то в полосатый халат восточного бая, то в малахай полярного аборигена, то в сюртук и цилиндр Солнца русской поэзии. А во время песни «Роняя айфоны» не пожалел собственного гаджета, небрежно упустив его на пол. Под новую песню «Шаман Саня» с «Бахыт-Компотом» отплясала на сцене точеная девушка в индейском национальном наряде.

Помимо этой зимней песни, «Бахыт-Компот» сыграл ещё несколько подобающих поводу вещей. До лирического «Нового года» дело правда, так и не дошло, но вместо этого номера Вадим Степанцов от щедрот своих оделил публику «Пачкой гондонов». Припев с годами только прибавляет в актуальности:

Пачка гондонов к Новому году.

Может быть счастье ломится в дверь.

Деньги - богатым, водку - народу.

Счастье возможно, ты в него верь.

