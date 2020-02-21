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Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста»

12:27 21.02.2020
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов

Создатель группировки «Ленинград» вступил в «Партию Роста».

Музыкант, который раньше всячески дистанцировался от политики, заявил, что с ним этой сфере будет намного ярче и веселее, сообщает Super. Шоумен млжет возглавить партийный список на выборах в Госдуму, которые должны состояться в 2021 году.

Вступив в партию, Шнуров удалил из Истаграма свои посты, в которых он критиковал власть, священников и так называемую «пенсионную реформу». «Это серьезная заявка на уничтожение ЛДПР и «Единой России», потому что «Партия Роста» со Шнуровым и со Столыпинским клубом и «Деловой Россией», которыми руководит Борис Юрьевич Титов — я знаю, что это очень серьезная организация реально. <...> Думаю, что на смену «Единой России» готовятся новые серьезные консервативные политические организации», - считает публицист Максим Шевченко.

Шевченко убежден, что появление Шнурова в политике может изменить последнюю в лучшую сторону. «Лучше всего актеру живется при дворе как бы богатого вельможи — он, естественно, разделяет эту идеологию, по-видимому. Поэтому, на мой взгляд, мы видим формирование на правом консервативном фланге адекватной политической силы, которая сочетает в себе популизм в лице Шнурова и достаточно внятную идеологию крупного империалистического капитализма», - подчеркнул публицист.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Политические партии в России
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Комментарии читателей
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21.02.2020, 18:41
Гость: рывок в политику

Выборы,выборы членов роста прибыло.
21.02.2020, 18:21
Гость: IgS

Так была уже! «выдающийся» какой-то режиссер и обыкновенный казнокрад делал.

Вот если бы этот клоун шнурков начал мошонку прибивать к сцене, да с репетициями...
один раз к брусчатке каждый дурак может Была бы затея.

В правильном обществе буйных умалишенных держут в психушках. У нас в телевизоре и на сцене. Наверно так детей пугают.
21.02.2020, 17:29
Гость: оголяющийся на сцене п

А какие именно ЧАСТИ ТЕЛА Шнуров оголяет на сцене?
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