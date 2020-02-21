Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

12:27

Создатель группировки «Ленинград» вступил в «Партию Роста».

Музыкант, который раньше всячески дистанцировался от политики, заявил, что с ним этой сфере будет намного ярче и веселее, сообщает Super. Шоумен млжет возглавить партийный список на выборах в Госдуму, которые должны состояться в 2021 году.

Вступив в партию, Шнуров удалил из Истаграма свои посты, в которых он критиковал власть, священников и так называемую «пенсионную реформу». «Это серьезная заявка на уничтожение ЛДПР и «Единой России», потому что «Партия Роста» со Шнуровым и со Столыпинским клубом и «Деловой Россией», которыми руководит Борис Юрьевич Титов — я знаю, что это очень серьезная организация реально. <...> Думаю, что на смену «Единой России» готовятся новые серьезные консервативные политические организации», - считает публицист Максим Шевченко.

Шевченко убежден, что появление Шнурова в политике может изменить последнюю в лучшую сторону. «Лучше всего актеру живется при дворе как бы богатого вельможи — он, естественно, разделяет эту идеологию, по-видимому. Поэтому, на мой взгляд, мы видим формирование на правом консервативном фланге адекватной политической силы, которая сочетает в себе популизм в лице Шнурова и достаточно внятную идеологию крупного империалистического капитализма», - подчеркнул публицист.

