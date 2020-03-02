Наталья Орейро отменила гастрольный тур по России

14:06

Певица и актриса Наталья Орейро, известная по участию в сериале «Дикий ангел», отменила тур по России.

В ходе российских гастролей артистка планировала спеть в «Крокус Сити Холле» 30 марта 2020 года, сообщили организаторы концертов на странице тура ВКонтакте. По их словам, отмены гастролей произошла «в связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и её команде».

Помимо Москвы, Наталья Орейро собиралась выступить в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Самаре и Краснодаре.

Организаторы тура собираются провести ее концерты в тех же городах в конце осени – начале зимы. «Организаторы тура приносят вам свои извинения за эту новость и за доставленные неудобства; мы делаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию и в ближайшее время сообщить все новости», - добавили организаторы.

Вскоре появится информация об обновленных датах тура и возврате билетов.

